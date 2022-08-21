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【情緒健康】46歲銀行高層壓力大失眠心跳加速　確診焦慮症心臟彈性老化達75歲

醫生診症室 20:47 2022/08/21

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46歲銀行高層壓力大，確診焦慮症，心臟彈性老化達75歲。

都市人生活壓力大，容易影響身心健康。有台灣醫生分享，一名46歲銀行高層因壓力過大，患上「廣泛性焦慮症」（Generalized Anxiety Disorder，GAD），交感神經過盛，心臟彈性老化程度更達75歲，需要接受藥物及心理治療。

據台灣媒體TVBS報道，身心診所院長楊聰財分享一宗案例，指有一名46歲任職銀行高層的患者，生性力求完美，同時肩負工作和家庭，又擔心疫情會影響工作，經常出現失眠、頭暈、頭痛、肩頸僵硬、胸悶及心跳加速等情形。

最新影片：

患者求醫並接受自律神經檢查後，發現其交感神經過盛，確診患上廣泛性焦慮症。而他的心臟彈性老化程度更達75歲，抗壓指數也低於正常水平。所幸在經過3個月藥物及心理治療後，他的情形得到大幅度改善。

楊聰財指出，廣泛性焦慮症容易併發自律神經失調，患者容易有疲勞、緊張煩躁、專注力不足以及出現睡眠障礙等症狀，而症狀可持續達半年以上。

焦慮症有多普遍？

焦慮症是十分常見的精神病，根據醫管局資料，焦慮症包括廣泛性焦慮症、恐懼症、驚恐症、強迫症、創傷後壓力症等。而高達20%的人可能在一生中曾患上一種焦慮症，男女比例約為1比2。焦慮症的成因與遺傳及壓力有關，更可能會引發抑鬱症。

精神專科醫生何浩賢曾接受TOPick訪問時，拆解焦慮症的病徵。他表示，每100人有3.4個患上廣泛焦慮症，女士患病率比男士多。一般擔憂多是針對一件事，但廣泛焦慮症患者往往對事無大小都十分憂慮、向最壞方向想，而他自己控制不了這些負面思想。

以下為廣泛焦慮症病徵：

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責任編輯：羅嘉欣

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