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【強制檢測】66處所納強檢　涉深井浪翠園、鴨脷洲海怡半島等【附名單】

社會 21:21 2022/08/21

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有關市民須在8月22日或23日進行檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處66個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有8個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月22日或23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
  • 馬鞍山富寶花園 7 座
  • 慈雲山慈樂邨樂安樓
  • 慈雲山慈康邨康健樓
  • 天水圍天愛苑愛濤閣
  • 葵涌葵聯邨聯逸樓
  • 葵涌葵馥苑安葵閣
  • 葵涌石籬一邨石安樓
  • 樂富杏林街23號康強苑
  • 新蒲崗采頤花園7座
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏偉樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓
  • 黃大仙竹園北邨梅園樓
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
  • 牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑
  • 牛頭角彩福邨彩喜樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉旺樓
  • 觀塘安泰邨錦泰樓
  • 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
  • 觀塘安泰邨明泰樓
  • 觀塘凱滙2座
  • 將軍澳廣明苑廣隆閣
  • 將軍澳健明邨健晴樓
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 將軍澳安寧花園4座
  • 將軍澳將軍澳廣場1座
  • 將軍澳海悅豪園1座
  • 將軍澳怡心園4座
  • 深水埗富昌邨富誠樓
  • 荔枝角美孚新邨第四期百老匯街 75-77 號
  • 鑽石山星河明居B座
  • 鰂魚涌太古城夏宮閣
  • 鰂魚涌康怡花園E1座
  • 沙田穗禾苑慶盛閣
  • 沙田廣源邨廣楊樓
  • 沙田愉翠苑愉歡閣
  • 沙田沙角邨雲雀樓(A, B及 C 座)
  • 大圍名城2期1座(北翼及 南翼)
  • 大圍美林邨美桃樓
  • 元朗朗屏邨鳳屏樓
  • 赤柱東頭灣道55號
  • 屯門嘉悅半島2座
  • 屯門大興花園1期4座
  • 屯門澤豐花園澤安樓
  • 屯門友愛邨愛曦樓(1及2座)
  • 屯門田景邨田敦樓
  • 深井碧堤半島2座
  • 荃灣祈德尊新邨B座
  • 荃灣麗城花園3期1座
  • 大埔太和邨愛和樓
  • 大埔翠樂街9號翠林閣1座
  • 大埔景雅苑景欣閣
  • 薄扶林寶翠園6座
  • 鴨脷洲海怡半島怡暉閣
  • 鴨脷洲海怡半島海寧閣
  • 青衣長安邨安濤樓
  • 東涌裕東苑喜東閣
  • 東涌逸東二邨悅逸樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 屯門景峰花園3座
  • 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
  • 馬鞍山錦龍苑龍欣閣
  • 深井海韻花園3座
  • 深井海韻花園2座
  • 深井浪翠園1座
  • 深井浪翠園2座
  • 深井浪翠園3座

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責任編輯：黃悅晴

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