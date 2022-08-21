【強制檢測】66處所納強檢 涉深井浪翠園、鴨脷洲海怡半島等【附名單】
社會 21:21 2022/08/21
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處66個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有8個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月22日或23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
- 馬鞍山富寶花園 7 座
- 慈雲山慈樂邨樂安樓
- 慈雲山慈康邨康健樓
- 天水圍天愛苑愛濤閣
- 葵涌葵聯邨聯逸樓
- 葵涌葵馥苑安葵閣
- 葵涌石籬一邨石安樓
- 樂富杏林街23號康強苑
- 新蒲崗采頤花園7座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏偉樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓
- 黃大仙竹園北邨梅園樓
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
- 牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑
- 牛頭角彩福邨彩喜樓
- 油塘鯉魚門邨鯉旺樓
- 觀塘安泰邨錦泰樓
- 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
- 觀塘安泰邨明泰樓
- 觀塘凱滙2座
- 將軍澳廣明苑廣隆閣
- 將軍澳健明邨健晴樓
- 將軍澳寶林邨寶寧樓
- 將軍澳安寧花園4座
- 將軍澳將軍澳廣場1座
- 將軍澳海悅豪園1座
- 將軍澳怡心園4座
- 深水埗富昌邨富誠樓
- 荔枝角美孚新邨第四期百老匯街 75-77 號
- 鑽石山星河明居B座
- 鰂魚涌太古城夏宮閣
- 鰂魚涌康怡花園E1座
- 沙田穗禾苑慶盛閣
- 沙田廣源邨廣楊樓
- 沙田愉翠苑愉歡閣
- 沙田沙角邨雲雀樓(A, B及 C 座)
- 大圍名城2期1座(北翼及 南翼)
- 大圍美林邨美桃樓
- 元朗朗屏邨鳳屏樓
- 赤柱東頭灣道55號
- 屯門嘉悅半島2座
- 屯門大興花園1期4座
- 屯門澤豐花園澤安樓
- 屯門友愛邨愛曦樓(1及2座)
- 屯門田景邨田敦樓
- 深井碧堤半島2座
- 荃灣祈德尊新邨B座
- 荃灣麗城花園3期1座
- 大埔太和邨愛和樓
- 大埔翠樂街9號翠林閣1座
- 大埔景雅苑景欣閣
- 薄扶林寶翠園6座
- 鴨脷洲海怡半島怡暉閣
- 鴨脷洲海怡半島海寧閣
- 青衣長安邨安濤樓
- 東涌裕東苑喜東閣
- 東涌逸東二邨悅逸樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 屯門景峰花園3座
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 馬鞍山錦龍苑龍欣閣
- 深井海韻花園3座
- 深井海韻花園2座
- 深井浪翠園1座
- 深井浪翠園2座
- 深井浪翠園3座
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責任編輯：黃悅晴