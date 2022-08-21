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【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　

社會 21:51 2022/08/21

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香港足球總會一名男助教涉非練兩名女學員被警方拘捕。（資料圖片）

香港足球總會一名男助教涉非練兩名女學員被警方拘捕。足總指，已暫停涉事教練任教的訓練班。

警方於8月接獲兩名女子分別30歲及24歲的女學員報案，指她們在2021年多次被一名男足球教練非禮。深水埗警區刑事調查隊第八隊人員經調查後，在深水埗區拘捕一名39歲男子，涉嫌「非禮」。被捕男子獲准保釋候查，9月中旬要向警方報到。

足總指非常關注案件，涉事教練有任教足總舉辦的訓練班，惟並非現職員工，而由於事件不涉現職員工，亦不是發生於足總舉辦的活動，故認為沒有權力介入事件。足總指，由於事件性質嚴重，加上取得平機會接納投訴人案件的書面確認，已暫停該教練任教任何足總的訓練班。

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責任編輯：黃悅晴

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