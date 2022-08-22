【MIRROR演唱會】舞蹈員合約已取回　孫玉菡：重視每宗工傷意外

▲ 勞福局局長孫玉菡。（林宇翔攝）

MIRROR演唱會發生嚴重意外，大型熒幕墜落砸中2名舞蹈員。事發第二日，勞福局局長孫玉菡就到現場了解，表明將就職安健條例進行調查。事發超過3星期，他指已經取回舞蹈員的合約，仍在釐清舞蹈員與簽約公司之間是否屬僱傭關係，承諾勞工處最終會就事件給出意見。

7月以來，本港發生不少工傷及工業意外，粗略估計已8死10傷。剛剛從勞工處處長升任局長的孫玉菡接受本報專訪，指每件工傷意外政府都重視，表示將來會加大宣傳，預防意外的發生。

▲ MIRROR演唱會發生嚴重事故。（資料圖片）



與簽約公司關係 仍要釐清

MIRROR演唱會事故發生已逾3周，根據《僱員補償條例》，工傷個案發生後14日，僱主必須向勞工處呈報。孫玉菡承認按法例確實14日需要通報，惟目前雙方還沒有具體講法，仍要釐清舞蹈員及簽約公司之間是否屬於僱傭關係，勞工處才能合情合理處理。

是否屬於僱傭關係，決定了舞蹈員是否可以受到《僱員補償條例》保護。他透露，勞工處正在積極做工夫，目前已經取得10多位舞蹈員的合約，並非有人所指的「WhatsApp消息」，而是紙本合約，惟目前仍在審視合約的字眼如何寫，「未必係寫住自僱人士的，不過暫時不方便透露，但一定要看清事實是甚麼。」

他指，勞工處仍然有不少資料需要去索取，諮詢法律意見等。他指，若最終雙方無法達成共識，或需要上法庭釐清，勞工處僅是協調角色。他又強調其後無論雙方是否有爭議，或達成調解，勞工處都一定會給一個意見，對於舞蹈員和簽約公司之間存在的關係進行澄清。

▲ MIRROR演唱會發生嚴重事故。（資料圖片）

翻查資料，孫玉菡履新之後發生了不少工傷/工業意外，當中亦包括尚未釐清是否屬於僱傭關係的外賣員與平台死亡個案。孫玉菡指，局方十分緊張工傷意外，將來都要加大力度宣傳及預防，更會在巡查及執法方面努力。他提到政府擬修訂《職安健條例》，加大罰則，無論是僱主還是僱員都要重視安全

MIRROR演唱會後一日，孫玉菡就與其他官員到現場查看，並交代初步原因，相比其他工業意外，處理算是高調。不過在上周一發生的油麻地母嬰健康院鐵閘壓死女保安的奪命工傷，勞工處則只是表達高度關注，及派員到現場調查。被問到為何兩件事的處理不太一樣，孫就表示，鐵閘掉落意外的複雜程度與紅館意外不同，因此後者可以第二日就初步公開原因，強調「每一單意外，政府都好緊張。」

吊棚意外頻發 冀根治問題

擔任勞工處長多年，孫玉菡在勞工問題上亦有野心，他說近年來吊棚意外頻發，希望可以從根源上解決問題，包括研究保險、前綫工人習慣等，「方方面面都要諗，目的是想要保住工友的命。」

至於其他勞工議題，如在上一屆政府未能成事的標準工時立法，孫玉菡就表示目前的政策目標未變，仍是希望推行在指定行業推行工時指引。而公眾關注的最低工資，孫玉菡希望多方可以達成共識，先完成2023年的水平釐定，「之後會在適當時候，考慮檢討年限等，大家都要互諒互讓、求同存異達成共識。」

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記者：袁澍