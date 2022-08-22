【安老服務渴才】正研本地招聘能否應付　孫玉菡：其他辦法都要探討

▲ 孫玉菡指指正在規劃人手問題，了解本地招聘能否應付，「其他辦法都要探討。」（林宇鄉攝）

人口老化、高齡浪潮襲港，安老服務人手問題愈來愈迫切。勞福局局長孫玉菡指正在規劃人手問題，了解本地招聘能否應付，「其他辦法都要探討。」年底交代具體方案。至於早前特首李家超指出要「搶人才」，他指局方已經構思了諸多方案，具體會在10月份的《施政報告》中詳述，自己則不透露：「特首決定的，留俾特首講。」

年底交代具體方案

孫玉菡表示，安老行業人力需求包括護士及護理員。護士方面，他說局方正想盡辦法希望增加本地供應，亦已同護士管理局溝通，「不是沒有人讀護士，本地開護理系，好多人爭住讀，但始終容量有限，希望可以多啲空間。」而護理員方面，他指原則仍然是本地人就業優先。他強調並非薪酬不高導致人手不夠，尤其本地津貼院舍的薪金大約都有1.8萬至2萬，「高低係見仁見智。」

第5波疫情爆發時，當局曾有臨時的安排，本着寬鬆原則從內地招聘，最後總共批出3,000個名額。問及是否會將計劃恒常化，或者資助院舍亦放寬輸入外勞，他則表示，「如果沒辦法，其他辦法都要探討。年底會有具體的方案交代。」

政府早前推出「購置處所以提供福利設施計劃」，以200億元購置私人處所用作福利用途，他指計劃本身用意清晰，上任後已經讓同事就兩個計劃進行檢討，並會總結經驗，「會集中精力做一些可行性高的項目，多啲政府協調。」

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記者：袁澍