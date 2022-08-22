【童樂居事件】嘆巡查制度不足夠　孫玉菡：一定要改善整個制度

▲ 玉菡（前排右）視察童樂居，了解其服務重整計劃的進度和留宿幼兒情況。（政府新聞處）

香港保護兒童會旗下童樂居去年底發生嚴重的虐兒事件，高層辭職、員工被拘捕起訴。不過，問及有監管責任的社會福利署是否應有人為事件負上責任，孫玉菡未有正面回應，而坦誠指事件發生是很不理想，惟「最大的不足在於巡查制度，是遠遠不夠。」並承諾一定要改善整個制度。

孫玉菡數周前曾到訪童樂居視察服務重整狀況，親眼視察之後他說服務確實有所改善，尤其不少曾被虐待的小朋友已經回到院舍居住。雖然眼見服務有明顯的進步，他仍然指出自己「未去到最滿意」，需要更長遠去檢驗服務質素，一直保持到現在的水平，才能滿意。

▲ 童樂居去年底發生嚴重虐兒事件。（資料圖片）

機構仍運行 免兒童無處可歸

事件發生後，保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英已辭職，其後34名職員被起訴提訊，惟機構仍然運行，令不少公眾質疑。孫玉菡表示，兒童的福祉是最重要的，若關閉童樂居，兒童會無處可去。不過，社署已扣減會方180多萬撥款，他還透露保護兒童會目前所有競投的服務亦被叫停，恢復無期。

▲ 童樂居發生嚴重的虐兒事件，勞工及福利局長孫玉菡承諾改善整個巡查制度。（林宇翔攝）

至於有監察責任的社署是否需要有人為事件負上責任，孫玉菡則未有正面回應，他僅表示檢討出的最大問題是出在過去的巡查制度上，即署方的巡查僅關注機構環境和機構提交的報告，未有留意查看監控錄像、與前綫員工溝通等，孫玉菡承諾，「一定要改善成個制度。」

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記者：袁澍