  • 29°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 09:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【童樂居事件】嘆巡查制度不足夠　孫玉菡：一定要改善整個制度

社會 08:03 2022/08/22

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

玉菡（前排右）視察童樂居，了解其服務重整計劃的進度和留宿幼兒情況。（政府新聞處）

香港保護兒童會旗下童樂居去年底發生嚴重的虐兒事件，高層辭職、員工被拘捕起訴。不過，問及有監管責任的社會福利署是否應有人為事件負上責任，孫玉菡未有正面回應，而坦誠指事件發生是很不理想，惟「最大的不足在於巡查制度，是遠遠不夠。」並承諾一定要改善整個制度。

孫玉菡數周前曾到訪童樂居視察服務重整狀況，親眼視察之後他說服務確實有所改善，尤其不少曾被虐待的小朋友已經回到院舍居住。雖然眼見服務有明顯的進步，他仍然指出自己「未去到最滿意」，需要更長遠去檢驗服務質素，一直保持到現在的水平，才能滿意。

童樂居去年底發生嚴重虐兒事件。（資料圖片）

機構仍運行　免兒童無處可歸

事件發生後，保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英已辭職，其後34名職員被起訴提訊，惟機構仍然運行，令不少公眾質疑。孫玉菡表示，兒童的福祉是最重要的，若關閉童樂居，兒童會無處可去。不過，社署已扣減會方180多萬撥款，他還透露保護兒童會目前所有競投的服務亦被叫停，恢復無期。

童樂居發生嚴重的虐兒事件，勞工及福利局長孫玉菡承諾改善整個巡查制度。（林宇翔攝）

至於有監察責任的社署是否需要有人為事件負上責任，孫玉菡則未有正面回應，他僅表示檢討出的最大問題是出在過去的巡查制度上，即署方的巡查僅關注機構環境和機構提交的報告，未有留意查看監控錄像、與前綫員工溝通等，孫玉菡承諾，「一定要改善成個制度。」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)

https://topick.hket.com/article/3313011

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　
21:51 2022/08/21
【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　
【虐兒案】疑因管教問題以手襲擊20個月大女兒　18歲父親被捕
22:29 2022/08/21
【虐兒案】疑因管教問題以手襲擊20個月大女兒　18歲父親被捕
【MIRROR演唱會】舞蹈員合約已取回　孫玉菡：重視每宗工傷意外
今日 08:00
【MIRROR演唱會】舞蹈員合約已取回　孫玉菡：重視每宗工傷意外
【安老服務渴才】正研本地招聘能否應付　孫玉菡：其他辦法都要探討
今日 08:01
【安老服務渴才】正研本地招聘能否應付　孫玉菡：其他辦法都要探討

你可能感興趣

【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　
21:51 2022/08/21
【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　
【虐兒案】疑因管教問題以手襲擊20個月大女兒　18歲父親被捕
22:29 2022/08/21
【虐兒案】疑因管教問題以手襲擊20個月大女兒　18歲父親被捕
【MIRROR演唱會】舞蹈員合約已取回　孫玉菡：重視每宗工傷意外
今日 08:00
【MIRROR演唱會】舞蹈員合約已取回　孫玉菡：重視每宗工傷意外
罪案 虐待 孫玉菡 社會福利 院舍 虐兒 辭職 香港 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
14:43 2022/08/21
【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
12:23 2022/08/21
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救