【黑水潛攝】海洋微型生物「現形」  本港水域首拍疑似「海天使」

▲ 劉邦榮拍攝到疑似海天使的軟體生物〈陳國峰攝〉

海洋世界深不可測，細小過指甲片的海洋微型生物，在專稱「 黑水深潛攝影」（Blackwater photography）的攝影師捕捉下亦無所遁形。曾是兩屆漁護署深潛攝影冠軍的劉邦榮，近年在本港水域拍攝到不少鮮為人知的海洋微型生物，今年在果洲水域發現「鬼頭刀」幼魚，去年更發現極為罕見、首次在本港水域拍攝到疑似「海天使」的軟體生物。有環團期望學界與潛攝界合作，有系統地整理本港珍貴海洋資源。

海洋微型生物 以燈光吸引游近

浮游生物在海洋世界食物鏈的最低層，但關係到海洋生態的平衡。這些微型生物，不少是海洋生物的幼體，亦有些終生都是細小的浮游生物。

本港有不少潛水攝影發燒友，在夜間漆黑一片的海洋潛水攝影，業界稱為「黑水深潛攝影」。通常天黑落水，用燈光吸引浮游生物游近，於海底5至10米進行拍攝。

2020 年開始在本港水域進行黑水潛攝的劉邦榮，早年曾在菲律賓潛攝，他發現本港水域的微型生物相當豐富，更迷上黑水潛攝，不惜花近10萬元購買器材。

劉邦榮在果洲水域發現2至3次俗稱「鬼頭刀」的鯕鰍，這魚棲息在海洋表層，外形似一把刀而得名，會尾隨飛魚捕食。他說今年4月尾更首次在果洲近水面發現只有兩節手指大小的鬼頭刀幼魚，相當少見。

他說，最難忘兩年前 8 月一次黑潛，在果洲水域發現極為罕見、形態優美、疑似海天使的軟體生物（Gymnosomes）。他說，當時見到一隻色彩鮮明、約 7 至 8 毫米的生物。「只有手指尾指甲大小，影嗰陣都唔知係寶，影了幾下就去影另一隻水母；直至第二日放上網，有行家話係極為罕見的海天使，才知道這隻是 MVP ！」

倘學界潛攝合作 環團盼留紀錄

翻查資料，海天使有不同品種，是一種浮游軟體生物，透明的體內呈現彩色，一對「翅膀」在水中游弋，有如海中天使。

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劉邦榮稱，本港只有文字記載過發現海天使，因此無法核實，據他所知，今次是首次在本港水域拍攝到疑似海天使的軟體生物蹤影；他在其後一星期再發現另一隻更細小、只有1 至 2 毫米的海天使，但之後無再見到。

劉邦榮的鏡頭捕捉過不少海洋生物幼體，包括筑紫飛魚、撻沙、魷魚、八爪魚、各式水母、瀨尿蝦等，大多數細過指甲。他在 2020 年一幅魷魚咬着幼魚的相片，更獲漁護署及香港潛水總會合辦的「香港潛攝大賽」公開組數碼攝影微距項目冠軍。劉最近在首個市區水族館「浩海立方．探游館」展覽其黑水潛攝作品，為期 3 個月。

生態教育及資源中心總監程詩灝表示，潛攝界發現本港海域不少微型生物，但與海洋學家卻沒有溝通渠道，以至這些珍貴發現，亦沒有文獻紀錄，相當可惜，期望兩個界別可以加強合作，系統整理紀錄。

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記者：吳雋妍