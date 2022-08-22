  • 30°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 11:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打風消息】熱帶低氣壓料周四最接近本港　如增強為熱帶風暴將命名為「馬鞍」

社會 09:48 2022/08/22

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

熱帶低氣壓料周四最接近本港。（林宇翔攝）

天文台今日（22日）表示，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。此外，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶，但其發展及移動路徑仍存在變數，與其相關的不穩定天氣會在本週中至後期影響廣東沿岸。

天文台指，在上午8時，位於呂宋以東海域的熱帶低氣壓集結在碧瑤以東約420公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽至呂宋北部。今日天氣大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。酷熱天氣警告現正生效。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

天文台預期，明日（23日）及星期三（24日）酷熱。本週中至後期有驟雨及狂風雷暴，風勢頗大。

按天文台最新熱帶氣旋位置及路徑圖預測，熱帶低氣壓明日或增強為熱帶風暴，周四（25日）時最接近本港，強度達強烈熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速或達每小時90公里。

熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台）

如熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，根據西北太平洋及南海熱帶氣旋名字庫，風暴將命名為「馬鞍」。該名字由本港提供，代表馬鞍山。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【校政風波】蔡若蓮：教職員不應因追求權益而受不合理待遇　已責成辦學團體確保學生不受事件影響
18:36 2022/08/21
【校政風波】蔡若蓮：教職員不應因追求權益而受不合理待遇　已責成辦學團體確保學生不受事件影響
【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　
21:51 2022/08/21
【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　
【虐兒案】疑因管教問題以手襲擊20個月大女兒　18歲父親被捕
22:29 2022/08/21
【虐兒案】疑因管教問題以手襲擊20個月大女兒　18歲父親被捕
【強制檢測】66處所納強檢　涉深井浪翠園、鴨脷洲海怡半島等【附名單】
21:21 2022/08/21
【強制檢測】66處所納強檢　涉深井浪翠園、鴨脷洲海怡半島等【附名單】

你可能感興趣

【校政風波】蔡若蓮：教職員不應因追求權益而受不合理待遇　已責成辦學團體確保學生不受事件影響
18:36 2022/08/21
【校政風波】蔡若蓮：教職員不應因追求權益而受不合理待遇　已責成辦學團體確保學生不受事件影響
【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　
21:51 2022/08/21
【非禮案】涉多次非禮2名女學員　足總男助教被捕　
【虐兒案】疑因管教問題以手襲擊20個月大女兒　18歲父親被捕
22:29 2022/08/21
【虐兒案】疑因管教問題以手襲擊20個月大女兒　18歲父親被捕
天氣 颱風 新界 南中國海 馬鞍山 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
14:43 2022/08/21
【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
12:23 2022/08/21
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救