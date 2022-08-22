【打風消息】熱帶風暴料周四最接近本港　已被命名為「馬鞍」

▲ 熱帶低氣壓料周四最接近本港。（林宇翔攝）

天文台今日（22日）表示，位於呂宋以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並已獲日本氣象廳命名為馬鞍。高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。此外，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶，但其發展及移動路徑仍存在變數，與其相關的不穩定天氣會在本週中至後期影響廣東沿岸。

天文台指，位於呂宋以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴並命名為馬鞍。在正午12時，馬鞍集結在碧瑤以東約380公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽至呂宋北部。今日天氣大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。酷熱天氣警告現正生效。

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天文台預期，明日（23日）及星期三（24日）酷熱。本週中至後期有驟雨及狂風雷暴，風勢頗大。

按天文台最新熱帶氣旋位置及路徑圖預測，熱帶風暴周四（25日）時最接近本港，強度達強烈熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速或達每小時90公里。

▲ 熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台）

如熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，根據西北太平洋及南海熱帶氣旋名字庫，風暴將命名為「馬鞍」。該名字由本港提供，代表馬鞍山。

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記者：黃穎津