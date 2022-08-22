【保釋獲批】支聯會顛覆案何俊仁准保釋　高院法官批准70萬元保釋

▲ 支聯會前副主席何俊仁。（資料圖片）

現正就非法集結罪服刑的支聯會前副主席何俊仁，2021年9月與鄒幸彤等人被控1項煽動他人顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》。何早前於高等法院申請保釋，法官今（22日）批准其保釋申請，保釋條件包括現金擔保70萬元等。

申請人何俊仁（70歲，律師），今由資深大律師陳政龍代表，控方由署理助理刑事檢控專員的張卓勤代表。

案中4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲、工會幹事）、何俊仁（70歲、律師）及鄒幸彤（37歲、大律師）。

控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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記者：梁錦麟