【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作　演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶

▲ 小時候已經是童星！

《2022香港小姐競選》準決賽及決賽將分別於9月4日（星期日）及9月25日（星期日）隆重舉行。日前19位候選佳麗在鑽石山出席活動，各佳麗更趁機向市民拉票，最後由現場觀眾投票選出林曉彤、陳銘鳳、梁超怡、楊溢為「現場觀眾至Like佳麗」。

為了比賽佳麗積極備戰，亦要排練歌舞，有「翻版孫藝珍」之稱的梁超怡直言唱歌會較吃力，反而對跳舞會較有信心，又表示現正努力減磅希望更Fit，笑言對全身也不滿意。

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自爆曾與偶像拍戲 盼將來有機會合作

至於近日播出的一集《2022香港小姐競選：小城美誌》中，梁超怡與2011年港姐亞軍朱希敏遊星光大道，大談與家人舊時的回憶。

超怡指小時候會在倒數時與家人齊齊到星光大道看煙花，又會拍照和閒逛，故重遊此地令她回憶湧現，十分懷念與家人的時光。

而朱希敏問到她有沒有喜歡的偶像？超怡自爆偶像是劉德華，小時候亦有幸與他一同拍攝電影《無間道》：「呢個係我一生難忘嘅回憶，因為可以同偶像同一部電影合作，當時我係飾演蕭亞軒同梁朝偉個女，但有同華仔同場，所以都見到佢。」故一直夢想加入演藝圈，希望將來能與偶像再度合作。

事後超怡接受媒體訪問時對於小時候曾參演電影《無間道》扮演梁朝偉的女兒，她說：「當時6歲，細個因為拍過好多廣告，所以有機會拍戲，希望第日有機會再同梁朝偉合作。」

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