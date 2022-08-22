  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 17:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【副局政助】消息：第3批副局政助名單快公布　兩傳媒人、民建聯李世隆料任政助

政治 15:25 2022/08/22

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

政府今日公布第3批副局長、政治助理名單。（經濟日報資料圖片）

據了解，第三批副局長和政治助理名單，料快將公布。消息指，最少兩名政助有傳媒經驗，其中，洪曉敬會出任律政司司長政助；民建聯前區議員李世隆亦加入問責團隊，料擔任環境及生態局局長政助。

現時共有兩個政策局副局長，以及7名司局長的政助職位仍然懸空。其中，發展局和環境及生態局，目前仍未有副局長和政助；而律政司司長、政務司和財政司的副司長，至今仍然懸空。

繼早前兩批公布的名單中，多名政助有傳媒工作經驗，今次亦有最少兩名政助是傳媒出身。據悉，料擔任律政司司長政助的洪曉敬，曾任報章採訪主任，早前獲公務員事務局前局長聶德權邀請，出任該局高級經理（傳訊與協作）一職。

另外，民建聯前葵青區議員李世隆，料擔任環境及生態局局長政助。他在2015年區議會選舉中，以54票之差，擊敗時任民主黨副主席、立法會議員尹兆堅，但在2019年被對方擊敗，未能連任。

雖然政府至今仍未公布正式名單，但有李世隆的黨友已率先在網上不點名恭賀。民建聯立法會議員李世榮今日在社交網站表示：「繼上次恭喜了我嘅好兄弟後，相信今天我又可以恭喜我另一位好兄弟。恭喜，加油！」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【高官委任】政府公布8名副局長、11名政助名單　適時公布其餘人選
13:04 2022/07/22
【高官委任】政府公布8名副局長、11名政助名單　適時公布其餘人選
【新班子】4名副局長和2名政治助理過渡新一屆政府　全部均具政黨背景
16:52 2022/07/01
【新班子】4名副局長和2名政治助理過渡新一屆政府　全部均具政黨背景
爆施俊輝任教育局副局長是毛遂自薦　葉劉淑儀：我都不記得他是黨員
16:14 2022/08/12
爆施俊輝任教育局副局長是毛遂自薦　葉劉淑儀：我都不記得他是黨員

你可能感興趣

【高官委任】政府公布8名副局長、11名政助名單　適時公布其餘人選
13:04 2022/07/22
【高官委任】政府公布8名副局長、11名政助名單　適時公布其餘人選
【新班子】4名副局長和2名政治助理過渡新一屆政府　全部均具政黨背景
16:52 2022/07/01
【新班子】4名副局長和2名政治助理過渡新一屆政府　全部均具政黨背景
爆施俊輝任教育局副局長是毛遂自薦　葉劉淑儀：我都不記得他是黨員
16:14 2022/08/12
爆施俊輝任教育局副局長是毛遂自薦　葉劉淑儀：我都不記得他是黨員
政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
14:43 2022/08/21
【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
12:23 2022/08/21
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救