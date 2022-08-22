【副局政助】消息：第3批副局政助名單快公布　兩傳媒人、民建聯李世隆料任政助

▲ 政府今日公布第3批副局長、政治助理名單。（經濟日報資料圖片）

據了解，第三批副局長和政治助理名單，料快將公布。消息指，最少兩名政助有傳媒經驗，其中，洪曉敬會出任律政司司長政助；民建聯前區議員李世隆亦加入問責團隊，料擔任環境及生態局局長政助。

現時共有兩個政策局副局長，以及7名司局長的政助職位仍然懸空。其中，發展局和環境及生態局，目前仍未有副局長和政助；而律政司司長、政務司和財政司的副司長，至今仍然懸空。

繼早前兩批公布的名單中，多名政助有傳媒工作經驗，今次亦有最少兩名政助是傳媒出身。據悉，料擔任律政司司長政助的洪曉敬，曾任報章採訪主任，早前獲公務員事務局前局長聶德權邀請，出任該局高級經理（傳訊與協作）一職。

另外，民建聯前葵青區議員李世隆，料擔任環境及生態局局長政助。他在2015年區議會選舉中，以54票之差，擊敗時任民主黨副主席、立法會議員尹兆堅，但在2019年被對方擊敗，未能連任。

雖然政府至今仍未公布正式名單，但有李世隆的黨友已率先在網上不點名恭賀。民建聯立法會議員李世榮今日在社交網站表示：「繼上次恭喜了我嘅好兄弟後，相信今天我又可以恭喜我另一位好兄弟。恭喜，加油！」

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責任編輯：胡偉明