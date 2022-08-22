【AI世代】被朋友打賭10年内一定無嘢撈 方健儀：享受人生AI不能取代

▲ 享受人生，感受快樂，肯定是AI不能代勞。

有朋友幾年前跟我打賭︰「10年內你一定無嘢撈！」

嘩！此乃惡毒的詛咒！朋友連忙說並非冒犯（其實都幾冒犯），只是分析過我的斜槓工種，10年內一定給人工智能取代，因為機械人都可以做司儀，幾年前奧斯卡頒獎禮連真人司儀都棄用可見一斑。我當時聽罷只一笑置之。

但最近我參與多項創科活動，腦海再浮現這個問題，因為每個項目似乎都是衝着我每條斜槓而來。先是參觀城大HK Tech 300，其中一間初創公司研發軟件教導溝通技巧，憑用家的聲綫、身體語言及說話內容去評分，這正正是我的培訓工作範疇。

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掹車邊是一名臨時演員，拜讀過史坦尼斯拉夫斯基作品的我，擔任西九文化區藝術科技節開幕時，竟遇上機械人家英哥，「他」的外表、造手、聲綫都跟真羅家英十分相似。想不到，傳統粵劇也可摻入AI元素。

人類的本性，是面對競爭對手時，會思考自己會否被取代。正如老闆聘請一位尖子，你會擔心自己地位不保。面對AI這超強對手，我嘗試同時思考有啥技能是它做不到但我做得到，兩者或相輔相成，並非零和遊戲。舉例，活動中我見到有人躺下，他或昏迷，或絆倒，或玩遊戲，或搞氣氛等。人類司儀可憑自身經驗，因應對方的表情、背景、年紀而立即執生打圓場，機械人司儀或可做到，但需要龐大的數據運算去準確判斷。別忘記他的應對技能，還是要靠人類輸入。N字頭手機公司的口號最合聽︰「科技，以人為本！」

說回文章一開始朋友的話，我忘了告訴他，我的宏願是10年內退休。作為人類，我把他惡毒的詛咒演繹為友善的祝福，相信享受人生，感受快樂，肯定是AI不能代勞。

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全文刊於《晴報》，原題為機械人‧方健儀