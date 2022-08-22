【聲夢傳奇】姚焯菲開學前落力更新IG　Chantel騷浸溫泉照迷倒粉絲

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）憑TVB選秀節目《聲夢傳奇》人氣急升，樣子及聲線甜美俘虜不少粉絲，社交平台吸納13.4萬粉絲追蹤。

小公主Chantel於今日（8月22日）正式升讀grade 11（中五），她最近趁假期間不時更新IG，在昨日（8月21日）以「summer ‘22 camera roll」為題上載8張相，記錄令她感到不捨的夏日假期時光，獲眾粉絲留言大讚可愛，而當中的亮點應是Chantel的浸溫泉相了！

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公開浸溫泉相

在帖文的第一張相中，Chantel穿泳衣浸溫泉，並以雙手遮面，展現青春、可愛氣息，其他的相就有她工作時的造型照，也有與《聲夢》學員蔡愷穎到迪士尼樂園遊玩的相，以及與朋友們的大合照，也相信她在今個暑假過得很愉快、滿足！

粉絲們留言稱讚Chantel靚女、可愛，也有人好奇Chantel是否與家人在紐西蘭旅行時浸溫泉。有網民直接問：「北島嘅Rororua？Lots of hot springs over there.」Chantel也有回覆對方一句yes。

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今日開學

Chantel早前上載多張在郊外拍攝的照片，輕露纖腰以及下配熱褲，散愛青春活力感覺，大嘆：「Not ready for school lol（未準備好上學去）」。

她今日又再於IG限時動態轉發該帖文，並寫道「but i have school today lol wish me luck！！」似乎她對假期十分不捨呢！

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密密接Job

Chantel十分善用暑假時光，密密接工作為新歌宣傳。上月初推出新歌《#BFF》，在MV中她穿上校服做回學生妹，與女閨密演繹少女情懷，MV至今已達139萬點擊瀏覽。

近日Chantel與同為「聲夢」歌手的張馳豪（Aska）重新演繹經典作品《陽光空氣》，二人首度合唱默契十足，日前雙雙現身商場活動，並即席獻唱新歌，吸引大批粉絲到場支持。

Chantel亦身體力行參與慈善，聯同組合After Class成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）一同為保良局慈善劍擊比賽拍攝宣傳片，首次體驗劍擊的運動。

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