  • 31°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 12:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】姚焯菲開學前落力更新IG　Chantel騷浸溫泉照迷倒粉絲

娛樂 11:23 2022/08/22

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）憑TVB選秀節目《聲夢傳奇》人氣急升，樣子及聲線甜美俘虜不少粉絲，社交平台吸納13.4萬粉絲追蹤。

小公主Chantel於今日（8月22日）正式升讀grade 11（中五），她最近趁假期間不時更新IG，在昨日（8月21日）以「summer ‘22 camera roll」為題上載8張相，記錄令她感到不捨的夏日假期時光，獲眾粉絲留言大讚可愛，而當中的亮點應是Chantel的浸溫泉相了！

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪

公開浸溫泉相

在帖文的第一張相中，Chantel穿泳衣浸溫泉，並以雙手遮面，展現青春、可愛氣息，其他的相就有她工作時的造型照，也有與《聲夢》學員蔡愷穎到迪士尼樂園遊玩的相，以及與朋友們的大合照，也相信她在今個暑假過得很愉快、滿足！

粉絲們留言稱讚Chantel靚女、可愛，也有人好奇Chantel是否與家人在紐西蘭旅行時浸溫泉。有網民直接問：「北島嘅Rororua？Lots of hot springs over there.」Chantel也有回覆對方一句yes。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

今日開學

Chantel早前上載多張在郊外拍攝的照片，輕露纖腰以及下配熱褲，散愛青春活力感覺，大嘆：「Not ready for school lol（未準備好上學去）」。

她今日又再於IG限時動態轉發該帖文，並寫道「but i have school today lol wish me luck！！」似乎她對假期十分不捨呢！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

密密接Job

Chantel十分善用暑假時光，密密接工作為新歌宣傳。上月初推出新歌《#BFF》，在MV中她穿上校服做回學生妹，與女閨密演繹少女情懷，MV至今已達139萬點擊瀏覽。

近日Chantel與同為「聲夢」歌手的張馳豪（Aska）重新演繹經典作品《陽光空氣》，二人首度合唱默契十足，日前雙雙現身商場活動，並即席獻唱新歌，吸引大批粉絲到場支持。

Chantel亦身體力行參與慈善，聯同組合After Class成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）一同為保良局慈善劍擊比賽拍攝宣傳片，首次體驗劍擊的運動。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港金曲頒獎典禮】姚焯菲勇奪新人銀獎　Chantel小心認識朋友：沒有不敢拍拖
10:34 2022/07/25
【香港金曲頒獎典禮】姚焯菲勇奪新人銀獎　Chantel小心認識朋友：沒有不敢拍拖
【國民初戀】姚焯菲坦言難抵負評而落淚　Chantel：現時變得堅強獨立
13:47 2022/07/30
【國民初戀】姚焯菲坦言難抵負評而落淚　Chantel：現時變得堅強獨立
【陽光空氣】姚焯菲與張馳豪合唱經典金曲　Chantel抱愛犬當公仔錫
11:39 2022/08/15
【陽光空氣】姚焯菲與張馳豪合唱經典金曲　Chantel抱愛犬當公仔錫
【聲夢傳奇】炎明熹JW再度同台　姚焯菲+張馳豪現身合唱
17:30 2022/08/21
【聲夢傳奇】炎明熹JW再度同台　姚焯菲+張馳豪現身合唱
【聲夢傳奇】Chantel暑假頻接Job忙到爆　姚焯菲下周升Grade 11嘆未Ready
12:19 2022/08/19
【聲夢傳奇】Chantel暑假頻接Job忙到爆　姚焯菲下周升Grade 11嘆未Ready

你可能感興趣

【香港金曲頒獎典禮】姚焯菲勇奪新人銀獎　Chantel小心認識朋友：沒有不敢拍拖
10:34 2022/07/25
【香港金曲頒獎典禮】姚焯菲勇奪新人銀獎　Chantel小心認識朋友：沒有不敢拍拖
【國民初戀】姚焯菲坦言難抵負評而落淚　Chantel：現時變得堅強獨立
13:47 2022/07/30
【國民初戀】姚焯菲坦言難抵負評而落淚　Chantel：現時變得堅強獨立
【陽光空氣】姚焯菲與張馳豪合唱經典金曲　Chantel抱愛犬當公仔錫
11:39 2022/08/15
【陽光空氣】姚焯菲與張馳豪合唱經典金曲　Chantel抱愛犬當公仔錫
姚焯菲 娛樂人物職業 歌手 演員 聲夢傳奇 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
14:43 2022/08/21
【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
12:23 2022/08/21
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救