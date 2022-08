【聲夢傳奇】姚焯菲開學前落力更新IG　Chantel騷浸溫泉照迷倒粉絲

「國民初戀」姚焯菲(Chantel)憑TVB選秀節目《聲夢傳奇》人氣急升,樣子及聲線甜美俘虜不少粉絲,社交平台吸納13.4萬粉絲追蹤。

小公主Chantel於今日(8月22日)正式升讀grade 11(中五),她最近趁假期間不時更新IG,在昨日(8月21日)以「summer ‘22 camera roll」為題上載8張相,記錄令她感到不捨的夏日假期時光,獲眾粉絲留言大讚可愛,而當中的亮點應是Chantel的浸溫泉相了!

公開浸溫泉相

在帖文的第一張相中,Chantel穿泳衣浸溫泉,並以雙手遮面,展現青春、可愛氣息,其他的相就有她工作時的造型照,也有與《聲夢》學員蔡愷穎到迪士尼樂園遊玩的相,以及與朋友們的大合照,也相信她在今個暑假過得很愉快、滿足!

粉絲們留言稱讚Chantel靚女、可愛,也有人好奇Chantel是否與家人在紐西蘭旅行時浸溫泉。有網民直接問:「北島嘅Rororua?Lots of hot springs over there.」Chantel也有回覆對方一句yes。

今日開學

Chantel早前上載多張在郊外拍攝的照片,輕露纖腰以及下配熱褲,散愛青春活力感覺,大嘆:「Not ready for school lol(未準備好上學去)」。

她今日又再於IG限時動態轉發該帖文,並寫道「but i have school today lol wish me luck!!」似乎她對假期十分不捨呢!

密密接Job

Chantel十分善用暑假時光,密密接工作為新歌宣傳。上月初推出新歌《#BFF》,在MV中她穿上校服做回學生妹,與女閨密演繹少女情懷,MV至今已達139萬點擊瀏覽。

近日Chantel與同為「聲夢」歌手的張馳豪(Aska)重新演繹經典作品《陽光空氣》,二人首度合唱默契十足,日前雙雙現身商場活動,並即席獻唱新歌,吸引大批粉絲到場支持。

Chantel亦身體力行參與慈善,聯同組合After Class成員鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)一同為保良局慈善劍擊比賽拍攝宣傳片,首次體驗劍擊的運動。

