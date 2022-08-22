【幼兒自理】K1孩遭投訴未戒片四圍亂跑　媽媽不滿：怎會是孩子的問題？

▲ 媽媽認為孩子不懂自理，老師應該幫忙處理。

讓小朋友學習自理是家長還是學校的責任？有台灣媽媽在社交平台發文呻，指剛升K1的孩子有語言發展遲緩，開學不久就收到老師反映無法與孩子溝通，不肯吃飯、不斷跑離課室、未戒片等，但媽媽卻認為教孩子自理是老師的職責，覺得老師在推卸責任。

有台媽在facebook專頁「靠北幼稚園」投稿，她指出，孩子有語言發展遲緩，剛升上K1開學2星期，就接連收到幼稚園和老師告知孩子的情況。老師指，無法與孩子溝通，連問他要做甚麼都不會點頭或搖頭示意，而且不斷跑離課室，吃飯不會動手吃，老師輪流餵也拒絕食，而且問他原因，他也不會表達。

若不順孩子的意，他就大哭大鬧尖叫。老師詢問孩子做職業治療時有沒有做其他評估，似乎擔心他有其他方面的需要。然而，媽媽卻指孩子在家能乖乖吃飯，但當老師請教媽媽有甚麼方法讓孩子乖乖吃飯、靜下來不要一直跑，媽媽卻認為老師應該自己想辦法解決。

最新影片：

媽媽認為是老師的問題

媽媽提議，讓小朋友獨自玩玩具就可以，但老師覺得不妥，因上課時若只做自己的事，在家玩就好，這樣孩子不適合團體生活。而且孩子跑來跑去，怕會令其他孩子出狀況，到時難以向其他家長負責。

我的孩子跑別班，本就該帶他回教室，怎會是我孩子的問題？

老師認為，孩子未夠成熟和穩定上幼稚園，媽媽反質疑，3歲的孩子本身就不穩定，覺得老師只是在嫌麻煩，而小孩上學就是為了去學習，老師的態度讓她覺得學校在挑學生，

不會吃飯不能餵嗎？戒不了尿布就勤著幫他換啊，老師說孩子不給換尿布，會尖叫，也怕孩子掙扎時會受傷，問我有沒有什麼方式......我只覺得都是老師的問題啦！

帖文引起網民熱論，不少網民都認為，小朋友的情況非常需要評估，讓專業醫療協助，不要錯過黃金治療期，否則孩子將來會更辛苦，與其評論老師，不如早點面對現實。有網民亦批評媽媽推卸責任，她指自己的孩子也錯有語言遲緩，但生活都可以自理，家長不應甚麼都要求老師做。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

根據本港衛生署家庭健康服務資料，3至4歲的兒童開始步入學前期，學習獨立地自理、控制自己和回應別人的感受。這個年齡的孩子充滿好奇，熱衷於探索和學習。除了愛與關懷、合理的限制與管教外，孩子也需要父母的引導和鼓勵，才可讓他發展和實踐新的能力。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

如果孩子快4歲，卻在運用簡單餐具時顯得笨拙；難以明白成人的日常指示；不會說句子；發音不清楚，別人難以聽懂；有過多或持續的攻擊性行為；當你（或者照料他的人）離開時會纏著不放，而且哭個不停；沒興趣與他人一起遊戲，對其他小孩沒興趣，愛獨自玩耍；視力或聽覺不佳；在學校有學習或行為問題等，就應該請教醫護人員。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳