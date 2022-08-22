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【清潔神器】天然物質+ 沒有毒性+ 自然分解 梳打粉開水噴灑輕鬆除油漬

休閒消費 11:39 2022/08/22

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熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

梳打粉的清潔用途非常廣泛。

每次去超級市場，都看見琳瑯滿目的貨架上，堆着千百萬種的清潔劑——廚房用的，廁所用的，馬桶用的，地板用的，梳化用的，抹窗門用的。家中每個角落都要用獨有的清潔劑，結果櫃內塞滿一大堆，加上這些清潔劑的化學物質污染環境，也傷皮膚，用剩的膠樽也特別多。

近年發現梳打粉的清潔效力很好。焗爐用完後總會有很多食物殘渣，頑固難除。先用梳打粉開水，然後用廚房紙浸入梳打粉水，貼在焗爐內壁，放置一段時間，污漬就很容易清除。廚房的爐頭在煮飯後，總是油漬斑斑，只要用梳打粉開水噴灑，用布抹，就能除去油漬。

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梳打粉是一種天然物質，沒有毒性，能自然分解。由於油污屬於弱酸性，因此屬弱鹼性的梳打粉能中和油漬，繼而達到除污效果。

梳打粉根據其純度可分為「工業用」、「食用」及「醫療用」，價錢也有明顯分別。一般家居清潔可以買「工業用」；用於食具器皿則可以買「食用」梳打粉。

梳打粉的清潔用途非常廣泛，可以取代很多種清潔劑，下次再介紹。

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原文刊於《晴報》，原題為神奇梳打粉

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