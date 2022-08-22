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【潮物速報】ESPRIT回歸開兩層限時快閃店　必拍打卡位兼本地咖啡店進駐【內附地址】

休閒消費 11:47 2022/08/22

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ESPRIT於銅鑼灣開快閃店至10月尾。

兩年前，80年代末大熱的便服品牌ESPRIT虧損近40億港元，店舖相繼結束，當大家都以為ESPRIT壽終正寢的時候，估不到品牌剛剛在銅鑼灣開設至10月尾的快閃店，大家可看看回歸路上開始改革的ESPRIT是甚麼的一回事。

ESPRIT的失利不是一朝一夕的事，2020年向外間宣布亞洲市場所有店舖宣告結束，及後上任不到一年的總裁又離職，正當大家以為品牌離壽終正寢不遠的時候，今天ESPRIT又計劃重返市場，而竟然的是在2021年品牌淨利潤居然錄得3.7億港元﹗而且更剛在銅鑼灣開設了一間名為Love,esprit的期間限定館。

這間期間限定館除了有服裝外，當然亦配合時代所需店內滿是「打卡位」和有多間本地咖啡店輪流進駐。有趣的室內設計包括以大型摺紙為靈感的海豚裝置，代表這一次品牌以海豚為商標仍回歸。此外，對於喜愛緬懷過去的朋友，店內亦特設一些珍貴的相片以作回顧。

特設一區放置當年品牌過往的圖片，當年的fans可以來此緬懷。（圖片品牌提供）

不過，今天品牌的服裝是甚麼的一回事？例如早前重推大型商標tee和衞衣和今天可見的海豚商標polo等，單看以上項目要新一代年青人再次擁抱品牌未見得是容易的事。而早前新任總裁William Pak向外間表示ESPRIT要與快時尚如H&M等品牌劃清界線。

服裝系列亦由以往每年推出12個系列減至4個，我們又不妨拭目以待未來的ESPRIT會否成功回歸？

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地址：銅鑼灣羅素街22至24號
日期：即日起至23/10

記者：何偉雄

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