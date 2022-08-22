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【網絡熱話】中環紅van數男車內混戰　無辜女乘客慘被波及

社會 10:41 2022/08/22

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網上近日瘋傳一段小巴內多人毆鬥影片引起熱議。

網上近日瘋傳一段小巴內多人毆鬥影片引起熱議。事發在中環皇后大道中31號近陸海通大廈一帶，一輛紅色小巴正停泊在路邊，惟車內竟有多名男子互毆，甚至波及車中其他乘客。

影片中所示，有兩名男子在車尾雙人座位置毆鬥，旁邊亦有數名男子疑正嘗試勸架不果，場面非常混亂。而在毆鬥現場，坐在單人座上的女乘客亦被波及擠壓，但因車內空間狹窄而動彈不得，只能以手掩面靠向窗邊。

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事件引來大批市民正在車輛旁圍觀，有市民更發出歡呼聲，如同置身於拳擊比賽現場。而在影片尾聲，終有數名警員趕至控制現場。

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記者：黃穎津

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罪案 陸海通大廈 中環 小巴 拳擊

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