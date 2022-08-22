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【清潔神器】過量用漂白水清潔污染環境 自製環保平價萬能清潔劑

休閒消費 11:43 2022/08/22

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梳打粉有去油漬功能。

前幾天跟大家分享，梳打粉有去油漬功能，其實這種既環保又廉價的粉末，還有很多清潔功效，其弱鹼性可以中和呈弱酸性的油污，也可以中和屬弱酸性的異味，因此也有除臭功能。

經常喝茶的茶杯，隔一段日子就會有滿滿的茶漬，以前清潔姐姐教導使用漂白水，將小量沒有稀釋的漂白水，直接倒進杯子裏慢慢晃動，漂白水流過的地方就會變得乾淨，但事後卻要用大量清水浸泡沖洗，才能安心再飲用。

最新影片推介：

其實用梳打粉同樣有去茶漬功效，先以抹布沾少許牙膏，然後再沾少許梳打粉，就能擦掉杯內的茶漬，畢竟梳打粉及牙膏都可以放進口裏，用這個方法清潔杯子會較安心。

以200毫升的水混和15克梳打粉，噴在玻璃窗或地磚都有清潔功效；噴在地拖用來拖地板，再用稀釋的白醋水抹一次，就可徹底清潔殘留的梳打粉。

疫情以來，我們已用了太多漂白水，極度污染環境，減少用化學清潔劑，對環境友善得多，即使不是自己動手清潔，也可以教導工人姐姐自己調製，讓家居更清潔安心。

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原文刊於《晴報》，原題為自製萬能環保清潔劑

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