【求子艱辛】韓女星結婚7年3度流產　夫婦差20天可見女兒：她帶給我全世界

▲ 陳泰賢夫婦極度傷心。

懷胎9月，突然胎死腹中，由期待變突破沒有希望，那種悲痛可想而知！南韓演員夫婦陳泰賢和朴詩恩結婚7年，卻3度流產，夫婦悲痛不已。

曾經出演過《天使的誘惑》《酒店之王》的陳泰賢經常在社交網更新妻子懷孕情況，更上載BB的超聲波照，滿心期待女兒的來臨，但在本月19日陳泰賢證實女兒已經離開，

只要再3個禮拜就能看見可愛的臉龐，正確來說，她在倒數20天的日子離開了我們，她帶給我全世界，留下沒露臉的遺憾離開了我們。

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陳泰賢指在16日陪妻子前往產檢時，發現女兒在腹中已經沒了心跳。

▲ 已經懷胎9個月。

陳泰賢還透露妻子接受了引產手術，把死胎排出，亦將女兒改名泰恩及舉殯，而儀式都已經辦好了。

胎死腹中的消息傳開後，各界都希望他們振作起來，而陳泰賢亦將女兒的超聲波相換成黑白，並作為IG的頭像，他表示會陪伴妻子渡過這段悲傷的時間，他寫道：

我會更愛我的妻子，我相信上帝。我們會恢復得很好，請為我們夫婦祈禱。

他又感謝女兒陪伴他們9個月。

事實上，陳泰賢和朴詩恩2020年11月第一次宣布懷孕，但隔年1月老婆流產，同年3月再次懷孕，2個月後又面臨失去孩子的悲傷，夫妻倆年初3度宣布懷孕消息時，影迷和親朋好友們都感到格外喜悅，隨著朴詩恩肚子越來越大，粉絲都很期待小孩出生，沒想到在小孩出生倒數20天，兩人三度面臨失去孩子的痛楚。

▲ 希望他們振作。

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責任編輯︰王明芳