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【人口販賣】雛妓問題嚴峻2歲女童被賣初夜　梁靖琪赴柬埔寨當義工：聽到毛管戙！

娛樂 12:15 2022/08/22

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近日爆出多宗柬埔寨詐騙集團及人口販運的案件，多名身處當地的香港人向政府發出求助訊息。然而當地的人口販賣的問題猖獗，藝人梁靖琪（Toby）曾以義工身份到當地探訪被販賣到妓寨當雛妓的小女孩，憶起當地女孩的悲慘遭遇不禁心痛落淚。

Toby與丈夫Jon（施雋賢）結婚3年，二人在拍拖期間已經以「孖公仔」身份為國際慈善團體AIM擔任義工。早於2018年，Toby與Jon隨團體邀請去到柬埔寨進行探訪。

於當地逗留一星期的Toby，探訪被慈善團體AIM救助的小女孩，當地雛妓問題猖獗，憶起所見所聞，她心酸地謂：「當地父母如果生女兒會慶祝，因為他們覺得個女可以拿來賣，我聽過有些兩歲小朋友會被父母賣初夜。」

一名於14歲時被成功救出的女孩，向Toby分享她的經歷，女孩被其母賣到酒店接客，後來被轉賣到妓寨時，女孩逃跑求助慈善機構：「但在等待救援的22日內，她總共被198人強姦，即是平均每天被9個人施暴，我聽到毛管戙！」

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每年前往當地探訪

經歷過第一次探訪後，Toby為了一盡所能，決定每年都前往當地進行救援與探訪。她曾跟慈善團隊修理收容求助女孩的安全屋，回來後又舉行過多次講座，希望讓更多人關注事件。

再談探訪經過，Toby依然很大感觸：「短短兩小時的機程，柬埔寨跟香港的世界已經天淵之別，被救出的小女孩，全部都很天真簡單，一點小玩意已很開心，誰會想到她們的經歷是難以想像，有人因家貧被迫當雛妓，有些2、3歲已被賣作奴隸，童真歲月全被失去。」

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因此當她知道AIM每年救出約1207個介乎8至18歲被賣到妓寨的女孩，Toby覺得應要大力支持，好讓曾歷不幸的小朋友，明白生命可以有意義的：「雖然她們有過痛苦經歷，可幸現在活得很好，還成為AIM義工，協助義工拯救更多被賣身的女孩，以過來人經歷幫助她們。」

Toby亦強調他們積極為柬埔寨女童出力，正是要帶出一個信息：「AIM不僅要救援，最重要是為被救出女孩提供技能訓練，讓她們明白人生不是沒選擇，日後在社會有謀生能力，可以重展新生。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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