【香港小姐】18歲孫女Zamara被指可選港姐　肥媽表明不會提名孫女【多圖】

▲ 肥媽另一名18歲孫女Zamara曝光。

育有6名子女的肥媽（Maria Cordero）共有19名子孫，擁有超級大家庭，早前大孫女Soufia從英國返港，她在個人YouTube頻道開心分享兩嫲孫團聚的點滴。

除應20歲孫女Soufia要求到中式餐廳飲茶食點心外，Soufia又陪肥媽去掃墓、行街，非常孝順。不少網民大讚Soufia靚女又孝順，有人更提議她去參加香港小姐。

【嫲孫重聚】孫女Soufia陪肥媽齊開Live Maria Cordero指孫女：中國人嚟㗎嘛！

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不做孫女提名人

當時肥媽曾透露另一孫女亦飛來香港，並將完成隔離出關。日前她再次分享與孫女飲茶的影片，今次另一名18歲孫女Zamara也有同行，原來Zamara已有一年半沒有返港，難怪廿四孝嫲嫲盡應孫女要求。

肥媽表示：「一返嚟第一件事都係話要飲茶，因為好耐未飲過茶，所以今日一齊嚟再去飲茶。」由於疫情需接受隔離，Zamara只有9天時間陪伴肥媽，故十分珍惜嫲孫團聚。

拍片的李麗霞（黑妹）則大讚孫女跟肥媽非常似樣，遺傳嫲嫲優良基因，還透露似足肥媽年輕時，哄得肥媽十分高興，更被取笑：「糖尿飆升！」

一身古銅膚色的孫女們，穿上白色服裝非常搶眼，黑妹憶起自己年輕時的小野貓造型。期間肥媽大爆兩名孫女的乳名，她說：「Zamara細個肥到啲肉要拮入去先拮到，肥到一節一節，所以叫『節瓜』，依家好瘦。呢個（Soufia）就叫『攣毛』。」

網民指Zamara乖巧又靚女，與資深天后級歌手甄妮撞樣，加上廣東話講得流利，大讚「絕對可選香港小姐有餘」。不過，肥媽講明不會提名孫女選港姐，透露一個想做醫生、一個想做心理醫生，若是孫女真的想參加港姐，「就讓別人提名」。

肥媽於2020年曾經提名謝嘉怡（Lisa）選港姐，而Lisa在該屆則以最真誠、不造作的個性，贏得觀眾愛戴，並成為港姐冠軍。

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公開火辣泳衣照

Zamara樣子甜美、性格開朗，從不吝嗇晒美好身段，其社交平台經常分享火辣泳衣照，大方展示曲線身形。她亦不時與友人開家居派對，僅穿喱士內衣與男友人跳舞，鬼妹仔非常hot！

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