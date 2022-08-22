  • 31°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 11:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】天水圍嘉湖山莊樂湖居7座3人違強檢令　2人遭罰款1萬元

社會 10:56 2022/08/22

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

再多2人違反強檢公告遭罰款1萬元。（資料圖片）

再多2人違反強檢公告遭罰款1萬元。創新科技及工業局及轄下部門今日（22日）聯同元朗警區和衞生署在天水圍一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日上午7時開始，至上午10時結束。

由今日上午7時起，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府在行動中共檢查了233名受檢人士，其中3名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中2人發出10,000元定額罰款通知書。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。政府會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【打風消息】熱帶低氣壓料周四最接近本港　如增強為熱帶風暴將命名為「馬鞍」
今日 09:48
【打風消息】熱帶低氣壓料周四最接近本港　如增強為熱帶風暴將命名為「馬鞍」
【男子昏迷】馬鞍山40餘歲男子家中暈倒　送院搶救不治
今日 09:58
【男子昏迷】馬鞍山40餘歲男子家中暈倒　送院搶救不治
【3區污水陽性】涉東涌映灣園及中半山曉峰閣等多個屋苑　派26萬個快測包
16:35 2022/08/21
【3區污水陽性】涉東涌映灣園及中半山曉峰閣等多個屋苑　派26萬個快測包
【強制檢測】66處所納強檢　涉深井浪翠園、鴨脷洲海怡半島等【附名單】
21:21 2022/08/21
【強制檢測】66處所納強檢　涉深井浪翠園、鴨脷洲海怡半島等【附名單】

你可能感興趣

【打風消息】熱帶低氣壓料周四最接近本港　如增強為熱帶風暴將命名為「馬鞍」
今日 09:48
【打風消息】熱帶低氣壓料周四最接近本港　如增強為熱帶風暴將命名為「馬鞍」
【男子昏迷】馬鞍山40餘歲男子家中暈倒　送院搶救不治
今日 09:58
【男子昏迷】馬鞍山40餘歲男子家中暈倒　送院搶救不治
【3區污水陽性】涉東涌映灣園及中半山曉峰閣等多個屋苑　派26萬個快測包
16:35 2022/08/21
【3區污水陽性】涉東涌映灣園及中半山曉峰閣等多個屋苑　派26萬個快測包
疫情 強制檢測 衞生署 嘉湖山莊 天水圍 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
14:43 2022/08/21
【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
12:23 2022/08/21
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救