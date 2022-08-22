【卵巢腫瘤】23歲女肚凸誤以為肥　求醫照出15厘米卵巢腫瘤需切除保命

▲ 23歲女肚凸誤以為肥，求醫照出15厘米卵巢腫瘤，須切除左側卵巢。

不少年輕女生都顧忌身材，但要小心腹部發胖有可能是腫瘤作怪。台灣一名23歲女生自高中時便以為自己只是肚子胖，結果在一次婦科檢查中，被照出腹部有一顆15厘米大的卵巢腫瘤，最後更須切除整個左側卵巢。

事主在Dcard社群發文，指自己在去年年底做按摩時，按摩師按到肚子，便告訴事主「不是便秘就是子宮肌瘤」，勸她最好就醫檢查。而事主最終因一次尿道發炎而到婦科就診，並將按摩師所言告訴醫生，被嘲笑「腫瘤摸不出來」。結果，超聲波一照發現，事主左側卵巢位置有巨大腫瘤，再經詳細檢查後，確認是一顆15厘米大的卵巢腫瘤。

發現惡性瘤須切除左側卵巢

經初步判斷，事主腹内腫瘤是良性，但如此巨大的腫瘤若在體内破裂，亦會造成生命危險，於是醫院儘快安排事主進行腹腔鏡手術取出腫瘤。而腫瘤雖已順利切除，但醫生又再發現腫瘤上長了一小塊肉，並且是惡性的，因此，事主必須再進行手術，將左側卵巢全部切除。

影片推介：

婦產科醫生：每個女生都有機率得到

台婦產科醫生對事主表示，卵巢腫瘤是每個女生都有機率得到的，而100%中會有2%是惡性腫瘤，事主便不幸成為2%中的一人。慶幸的是，由於腫瘤被及時發現，在第一期時就已切除，癌細胞未有擴散，事主後續亦不必做任何治療；甚至腫瘤切除後，肚子也扁了一半，瘦下2公斤。

事主最後感概表示，自己從高中開始就以為自己只是肚子胖，23年來從未看過婦產科。加上自覺下體沒有不適，媽媽的傳統觀念更認為，女生還沒結婚，不會有婦科問題，就不用檢查。沒想到腫瘤竟會出現在自己的人生中，崩潰表示「我的小肥肚竟然是腫瘤！」。她更感謝當日按摩師，若非提醒，可能不知道腫瘤發展到第幾期、甚至到破裂才發現。

她也藉此反省，若以前有定期看醫生的觀念，也許能更早發現腫瘤，就不會長那麼大，甚至惡性腫瘤也不會長出來。她向女性們呼籲，至少半年或一年要看一次醫生：

真的不要以為沒事就不用看醫生，應該要定期沒事就給醫生看！聽到「你很健康」總比聽到「你要開刀」來得好！

卵巢癌7大常見徵狀

卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病。婦產專科醫生陳世樂曾指出，卵巢囊腫分為良性及惡性，但臨床診斷以前者居多。而惡性腫瘤，即「卵巢癌」，患者需盡快接受治療。

卵巢癌是本港女性第7號癌症殺手，由於早期病徵不明顯，故亦有「隱形殺手」之稱。不少人認為卵巢癌多發生於年長婦女，事實上，卵巢惡性腫瘤有很多類型，其中一種名為「生殖細胞瘤」的卵巢惡性腫瘤，專攻年輕女性。養和醫院婦產科專科醫生譚家輝接受TOPick訪問時指出，臨床發現有患者確診時只有9歲。 點擊大圖看常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣