【溫暖父愛】爸爸帶兒去快餐店慶生被批太寒酸　網民讚窩心：物質也換不到父愛

▲ 一名打扮樸素的爸爸在快餐店為兒子慶生，桌上只有一個小蛋糕，被網民批評太寒酸。

一個怎樣的生日，對小朋友來說才是美滿？一家人去staycation？有很多朋友仔參加的主題派對？日前有網民在快餐店發現一名打扮樸素的爸爸為兒子慶生，桌上只有一個小小的蛋糕，兒子緊閉雙眼許願，網民拍下照片後分享開去，卻遭其他網民批評該名爸爸太寒酸。

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該名網民聲稱，於8月14日在油尖旺一間快餐店看到一幕難以忘懷的畫面，「內心有點酸酸的……去麥當勞看到了一個父親正在給兒子過生日……」

▲ 有網民拍下父子慶生的照片分享開去。（網上圖片）

照片中可見，桌上擺放一個插滿蠟燭的生日蛋糕，兒子則是緊閉雙眼許願，爸爸則拿起手機為兒子拍照留念，可是這溫馨的一幕各人有不同看法。在討論區中，有網民認為這樣過生日未免太寒酸，「香港也有這種慘事？」、「過生日就帶兒子吃麥當勞？」，有人更嚴厲批評︰

蛋糕太小了，現在的蛋糕本來就小，過不起就沒必要過……你是想怎樣？讓他傳承和你一樣的視野嗎？你的視野只能看到村口的那輛單車，你告訴他擁有那輛單車，是需要集齊七顆龍珠才能實現的願望。真那麼困難重重的話，你就不該把他生出來。既然他出生了，麻煩裝一下，也沒什麼成本……

▲ 一名網民批評爸爸太寒酸。（網上圖片）

以上的網民或許以為，是爸爸的為人太吝嗇；有更多網民則感受到濃濃的父愛，或許他已經是盡力給孩子最好。

這位衣著樸素的父親，已經盡力把自己能力範圍內最好的禮物送給了孩子，何必高高在上地批判？

網民認為很多人都正為生存而掙扎，而對小朋友來說，爸媽能抽空陪伴過生日，已經是最大的禮物。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳