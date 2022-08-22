【老人味】年過50身上出現「老人味」 荷葉+藿香泡10分鐘茶飲改善老人味

▲ 《開心速遞》劇照。

很多人也有用止汗劑的習慣，不但能避免大汗弄濕衣服的尷尬情況，更重要的是防止汗臭問題。隨着年紀增長和荷爾蒙變化，約50歲後，身體更有機會多一種獨特氣味，俗稱「老人味」。

日本著名品牌資生堂早在20年前便開始對老人味作出研究，發現隨着身體機能減退，女性荷爾蒙降低，新陳代謝減慢，老化的角質與皮脂腺分泌的脂肪酸氧化後會產生2-壬烯醛，形成老人味。

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中醫角度，當肝脾功能異常，身體毒素積聚便會引起異味，建議可用荷葉、藿香各5克，用水沖洗後放入杯加熱水焗10分鐘後飲用。

此茶能養肝、清脾胃濕熱，有助改善老人味。

荷葉味苦，性平，歸心、肝、脾經，能清暑利濕、補益肝脾、升發清陽。

藿香味辛，性溫，歸脾、胃、肺經，有健胃功能、能化濕解表，是除體臭必備之物。

老人味不易去除，還會殘留在衣物上，建議避免進食濃味食物，多做運動。更重要是多注意去角質，要特別注意清潔頭皮、臉、耳背、關節和胸口，可有助減少老人味產生。市面上也有一些像止汗劑般針對去除老人味的產品和洗衣液。英國也有研究，發現進食黑加倫子對遏制老人味有顯著幫助，不妨一試。

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全文刊於《晴報》，原題為改善老人味茶飲