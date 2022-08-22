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【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具

健康 16:52 2022/08/22

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女子搬屋後突患失智症，元兇竟是家中2樣家具。

香港天氣溫暖而潮濕，因此霉菌於香港家居十分常見。不過，澳洲有一名女營養師卻呼籲大眾切勿對霉菌掉以輕心，並引述自身經歷，指自己5年前搬家後，身體屢出狀況，如出現過敏、體重爆增近10公斤、甚至有失智情況，連穿衣及自己名字亦忘記了。最後她才揭發背後真兇，竟與兩樣家具有關。

最新影片:

綜合外媒報道，居於澳洲雪梨的一名42歲女營養師絲基爾頓（AmieSkilton）健康狀態一直都很不錯，不但能跑完9公里路跑，還曾在6個月內發表完39次主題演講，沒想到5年前她搬到位於雪梨的新家後，突然出現過敏、體重爆增近10公斤症狀，甚至一度罹患第3型阿茲海默症，就連自己的名字也忘記。

直到2017年，她朋友的丈夫因對霉菌過敏身體出現不適，因自己亦有類似症狀，她於是找來專家進行家居檢查，才發現原來新家竟存在嚴重漏水狀況。由於淋浴間防水出現問題，因此每次使用後，洗澡水都會從地毯底下擴散到書房、臥室，平時雖看不出異況，但一掀開地毯、床單後，卻發現床墊下早就長滿霉菌，一整片都被染成綠色。

經過這件事後，絲基爾頓發現自己對霉菌相當敏感，一接觸，即會出現嚴重的發炎反應，甚至導致器官受損，據了解，澳洲大約有25%的人口也有相同狀況。

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現在絲基爾頓已經再搬家，慶幸經過5年後，她的大腦功能已經恢復正常，身體也恢復健康，不再受到當初那些症狀困擾，她也因此事成為一名霉菌檢測員。

同場加映4個方式預防霉菌:

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責任編輯：羅嘉欣

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