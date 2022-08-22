【明星扮靚】黎姿分享修身飲食心得　公開修身餐單強調一種飲品成致肥關鍵

▲ Gigi好注重飲食同運動！

現年50歲的前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而），雖然已為3個小朋友的母親，不過樣貌和身形十年如一，保養得宜，在其臉上看不到歲月的痕跡。

近日Gigi與家人出外旅遊，並在社交網分享美照，見她穿上貼身上衣配以長裙上陣，更露出小蠻腰，身材弗爆，認真吸睛十足！

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修身飲食秘訣

要保持如此苗條身形當然有秘訣，Gigi十分注重飲食和做運動，她曾說：「堅持每天適量的運動，在飲食上少油，少鹽，少糖，還有多喝水。但注意的是，千萬不要喝酒，因為喝酒是很容易長胖的。」

而且她之前亦分享過飲食的最佳比例：「一日三餐 3：5：2 或 4：5：1 是最佳的比例分配，午餐是當中重要的一餐，也是可以吃最多的一餐。千萬不要因為工作忙碌而食無定時，也不要因為減肥而節食！這樣對身體是很不好的。」又強調必須要嚴格把控食物份量和卡路里。

▲ 保養得好好！

其實Gigi已曾大方公開自己的減肥餐單和Keep Fit心得，分享「5天減肥餐單」。

第1天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果／橙1個

午餐（360卡）： 南瓜粥1碗+帶子青瓜沙律

下午茶（280卡）：藍莓奇亞籽乳酪+米餅

晚餐（250卡）：苦瓜蒸魚+青菜豆腐湯

第2天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果1個＋雞蛋1隻

午餐（360卡）：沙律1份＋魚肉

下午茶（150卡）：聖女果10顆＋紫薯1個

晚餐（350卡）：豆腐蛋＋魚肉釀茄子＋冬瓜湯

第3天

早餐：麥片1碗+無花果1個

午餐：蘆荀＋芝士蔬菜焗豬扒飯＋紅豆薏米水

下午茶：藍苺乳酪

晚餐：大蝦沙律＋木瓜杏仁露

第4天

早餐：麥片1碗+無花果1個

午餐：紅菜頭湯＋雞肉沙律

下午茶：無糖乳酪

晚餐：竹笙＋青菜＋青紅蘿蔔湯＋紅豆湯

第5天

早餐：麥片1碗+橙1個

午餐：沙律＋紅菜頭湯

下午茶：紫薯糕2件＋咖啡1杯＋杏仁6顆

晚餐：魚肚蘿蔔炒魚蛋＋毛瓜瘦肉湯1碗＋燉豆奶1碗



除控制飲食外，適量運動很重要，黎姿曾揚言「想健康想靚，就要經常拉筋」，她不時於網上分享做運動的相片，見她經常行山、做瑜伽及做gym等，難怪身形那麼弗！

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