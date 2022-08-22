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【珍惜生命】屯門大興花園16歲少年墮樓　疑因學業問題不開心尋短

社會 11:31 2022/08/22

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屯門有學童疑因學業問題輕生。（資料圖片）

屯門有學童疑因學業問題輕生。警方今早7時34分接獲事主家人報案，指在屯門河興街8號大興花園，一名16歲少年倒臥在上址，懷疑他從高處墮下。

警方接報到場，少年現場被證實死亡。經初步調查，相信少年為上址住戶，在上址一單位墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，初步調查指是因學業問題不開心而尋短。死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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罪案 記者 大興花園 屯門

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