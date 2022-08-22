【珍惜生命】屯門大興花園16歲少年墮樓　疑因學業問題不開心尋短

▲ 屯門有學童疑因學業問題輕生。（資料圖片）

屯門有學童疑因學業問題輕生。警方今早7時34分接獲事主家人報案，指在屯門河興街8號大興花園，一名16歲少年倒臥在上址，懷疑他從高處墮下。

警方接報到場，少年現場被證實死亡。經初步調查，相信少年為上址住戶，在上址一單位墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，初步調查指是因學業問題不開心而尋短。死因有待驗屍後確定。

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記者：黃穎津