【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大

▲ 有港媽一家將移民，外傭姐姐不捨少主。

不少父母都會聘請外傭幫忙照顧孩子，能找到一位好姐姐絕對幸運。有港媽於社交平台分享，一家人即將移民，她和孩子都不捨得外傭，形容她是一位好姐姐。外傭一直視少主如己出，當她知道僱主移民的消息後，感嘆「以為可以陪住佢哋長大」，令人動容。

該名港媽今日（22日）於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖文表示，家有好姐姐幫忙照顧兩個小朋友，由初生開始湊到現在，她讚賞姐姐有耐性兼湊得好，將兩個小朋友照顧得妥當，甚至「當我小朋友好似親生咁錫」。

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常買玩具送小朋友

港媽提及外傭每次星期日放假後回家，一定會買玩具給小朋友，有感她月薪幾千元，那些玩具不便宜，她每次買玩具也花了不少錢。她一個月前跟外傭說，她們一家要移民，結果大小朋友都捨不得對方，「同小朋友一齊喊咗好耐」。姐姐說了幾句話，令她尤其難忘︰

我以為可以陪住佢哋（我兩個小朋友）長大，睇住佢哋成長，細佬每晚都同我瞓，我想像唔到起身睇佢唔到係點。

她聽後亦難過落淚，表明「真係好唔捨得佢」。她們製作了相冊給姐姐留念，兩個小朋友亦有畫畫送給姐姐，她希望將來能再與姐姐見面。雖然她想帶姐姐一起移民，但現實上卻很難做到。

網民︰好姐姐值得有好僱主

不少家長網民認為，港媽遇上好姐姐實在難得，也被姐姐的說話感動了。有網民表示，「難得之極」、「佢講嗰句嘢真係令人爆喊」、「好姐姐值得有個好僱主，唔好亂介紹俾人」、「我的姐姐跟住年廿幾年，如親人一樣」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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有網民問及這位外傭是否找到新工，留言「好姐姐難求，姐姐搵到僱主未呀？」、「如果姐姐未有僱主，求介紹」。港媽回覆，姐姐未找到新僱主，她因疫情關係已3年未返菲律賓，想先休息一個月，11月初才能返新工。

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責任編輯︰王明芳