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【陳南昌校政風波】前校長向勞工處申索　質疑突遭校方解僱不符程序

社會 11:48 2022/08/22

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黃麗婷今到勞工處勞資關係科求助。（陳靜儀攝）

南區香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續發酵，上周四有教職員公開控訴辦學團體及法團校董，該校校長黃麗婷上周六突被解僱。黃麗婷今早（22日）到勞工處勞資關係科求助，冀投訴法團校董會解僱不合程序及作申索，又將考慮到勞資審裁處採取進一步行動。她又激動落淚，質疑校董會未有讓其辯解，對她作出的指控亦不具體，形容為莫須有的罪名。

黃麗婷今早到勞資關係科西港島區辦事處求助，她向傳媒表示，法團校董會於8月18日向她作出書面警告後，准許她於8月25日前作回覆，但20日早上卻突然收到解僱通知，她認為做法不合程序，沒有依照《教育則例》及勞工法例。她將追討賠償：

最重要唔係要錢，我係想重返學校照顧我嘅學生！

她其後指辦事處職員向她提供「取得補救通知書」等表格及《僱傭條例》資料，她將考慮到勞資審裁處採取進一步行動。

黃麗婷認為勞工處做法不合程序。（陳靜儀攝）

對於校董會在解僱信指黃麗婷作為校長時行為不當，疏忽職守，並漠視法團校董會的指示，又指她處理財務及採購行為失當、向教育局提供虛假資料、行政安排有違專業考慮。黃麗婷反駁，每年均有核數師為學校做核數報告，認為校董會提出的「莫須有」的理由，未有具體解釋涉及哪些事項，

如果（校董會）覺得我有咁多違規，但我之前從來冇收過口頭或警告；如果發現我有非常之違法行為，請教育局立即跟進調查我，我絕對樂意配合。

她亦一度落淚，質疑遭解僱或與教職員曾於上周公開出席記者會，投訴校董會管理不善有關連：

佢哋只係爭取勞工權益，我作為校長，冇覺得佢哋（出席記者會教師）有違反任何一條條例，佢哋冇係辦公時間擺低孩子。

她認為，如校董會認為佢工作表現有問題，按程序應先進行調查，並將警告內容提交教育局分區教育服務處，再由當局到校調查；如警告成立，亦應給予機會改過。黃麗婷促請教育局立即介入，加速處理事件。

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記者：黃悅晴

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