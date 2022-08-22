【癌症風險】台女星余苑綺罹直腸癌39歲病逝　研究：符合3大腸癌症狀罹癌機率近5成

▲ 台灣女星余苑綺罹直腸癌39歲病逝，研究揭符合3大腸癌症狀罹癌機率近5成。

台灣女藝人余苑綺自確診直腸癌第三期後，抗癌8年，在經歷3次復發、70次化療，終不敵癌魔，昨天（21日）與世長辭，終年39歲。余苑綺的父親、資深藝人余天昨日痛心地公開女兒死訊後，與余苑綺育有一女一子的丈夫Gary陳鑒，亦有在社交平台發聲，向亡妻表示「我真的好愛好愛好愛妳！」並上載一張二人合照，以及牽著躺在病床上的余苑綺的照片。

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大腸癌是本港第二號癌症殺手，2019年死亡個案錄2174宗，新症個案為5556宗，在新症數目中同樣為第二大常見癌症。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘就在Facebook發文，分享4個最重要的大腸癌警訊：

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錢政弘引述瑞典一篇2019年研究，該研究分析4間醫院、628位有大腸癌症狀的人士確診大腸癌的比例。在這群人中，部分人只有其中一項症狀，另有人則是有2項以上症狀，而分析結果如下：

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從上述數據來看，只有排便習慣改變的人，有8%是大腸癌，但錢政弘表示也不能掉以輕心：

因為會造成排便習慣改變的原因太多了，像壓力太大、暴飲暴食，藥物的副作用等都會讓腸子出狀況，因為母數很大，所以統計上大腸癌的比例只有8%。

他指出，排便習慣改變還是很重要的警訊。據統計，有7成大腸癌患者都有排便習慣改變，而且大部分人排便異常的現象是持續。至於上述研究中的患者症狀都有超過一個月時間。如果排便有時正常、有時不正常，是比較不像大腸癌。

錢政弘提醒，日常可注意自己的排便次數是否有增加；大便是否有變稀、變軟、變細之外，還要留意有沒有帶暗紅色或深紅色的血在糞便內；而平時會否容易有頭暈、疲勞、活動會喘等貧血症狀；另外，如出現腹痛或腹脹症狀，通常代表腫瘤已經比較大，有造成腸阻塞的情況，便應該要馬上就醫檢查。

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責任編輯：羅嘉欣