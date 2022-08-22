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【親子好去處】朗豪坊TAMASHII FIGURE FES夏日電影館　經典人氣動漫1:1 Figure打卡位

休閒消費 12:25 2022/08/22

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《SPY x FAMILY間諜家家酒》安妮亞一家三口現身出席「首映禮」，同場亦展示多款Figure。（相片來源：朗豪坊）

大小朋友最愛的動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒》、《海賊王》及《龍珠》，由即日起至9月12日於朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」現身，以戲院為佈置主題，展出多款1:1人氣角色立像及全新TOKYO限定商品。

五大展區包括人氣動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒》一家三口紙板打卡位、《海賊王》2米高的BIG MOM沙羅特·林林－花魁玲子立像、《火影忍者》漩渦鳴人立像及100隻Figure展現影分身之術、《龍珠》孫悟空立像等等，粉絲見到必眼睛發亮。

會場亦有發售多款Figure及最新商品，除了以上動漫玩具外，還有《咒術迴戰0》S.H.Figuarts、《魔法小神童加旋》，以及4款全新TNS TOKYO限定品，包括機動戰士高達SEED、新世紀福音戰士、幪面超人ZERO-ONE及超人Z，於期間限定店獨家搶先發售。購買兩件商品滿指定金額，即可獲得TAMASHII NATIONS精品及電影換票證等。

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「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」開放詳情：

地點：    旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓通天廣場
日期：    即日起至9月12日
開放時間：12nn至10pm

記者：張頌婷

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