【尿液顏色】尿色愈淺愈好?　醫生：清水色是腎衰竭先兆

▲ 醫生指尿液顏色可反映腎藏健康。

尿液顏色愈淺愈好？有醫生則指尿色愈淡絕非代表健康，除了有機會是有蛋白尿外，清徹如水的尿液，更可能是代表腎臟已失去代謝、排毒的功能，很容易致尿毒症，提醒民眾切勿對尿液顏色掉以輕心。

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台灣腎臟科醫生江守山在《健康2.0》表示，尿液顏色可以顯示腎臟功能是否正常，又指正常尿液會呈黃色，若尿液混濁且泡沫很多，可能是腎臟功能逐漸衰退。至於清清如水的尿液，他則指更為恐怖，因這代表已腎衰竭，腎臟已無法排毒，導致毒素留在人體內，引發尿毒症。

江守山亦表示，若是尿液的顏色很深如濃茶般，則可能是肝膽疾病，尤其可能是嚴重肝病，必須趕快就醫。另一方面，他又提醒民眾要多飲水，因食物中的蛋白質與體內代謝而生的廢物進入血液後，會經腎臟過濾血液中的廢物與毒素，若水分不足，會使得腎臟無法代謝廢物與毒物。

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據台灣衛福部桃園醫院說明，尿毒症是指腎臟因各種急性或慢性傷害造成功能喪失，導致廢物毒素在體內堆積、干擾器官組織的運轉。尿毒症病人需病人須接受洗腎治療、甚至移植腎臟才能延續生命。根據衛福部南投醫院的衛教資訊，當肝或膽發生病變時，膽汁會往尿道排出，使尿液呈深黃色；肝炎患者的尿液也會呈現濃茶狀的顏色。

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責任編輯：羅嘉欣