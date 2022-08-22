【幼兒染疫】染疫康復後再發燒喘鳴留院4日　醫生爸爸憂2歲女患新冠後遺症

▲ 2歲女兒染疫康復後再發燒喘鳴，令醫生爸爸十分擔心。

嬰幼兒免疫系統未成熟，若不幸染疫更易出現併發症。台灣兒科醫生巫漢盟的2歲女兒，早前亦曾染疫，而在確診後3周更出現發燒、呼吸急促，令巫醫生擔心孩子是否患上「多系統發炎綜合症」，慶幸住院治療4日後平安回家。

台灣兒科醫生巫漢盟在facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」分享，上月某天晚上，2歲大的女兒小喵晚餐後不時咳嗽，睡不安穩，因為咳嗽加劇、呼吸急促，出現微微地胸骨上凹陷，這是呼吸窘迫的現象。其後，她因為劇烈咳嗽而哭醒，雖然量度體溫沒有超過38度，但全身熱烘烘。

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醫生爸爸緊張女兒情況

由於這是剛好是女兒確診後第3周，出現如此狀況，令巫醫生擔心女兒是否出現新冠病毒感染的併發症「多系統發炎綜合症」（MIS-C）。巫醫生整夜難眠，一直觀察女兒的呼吸情況，並拿家中的藥水給她喝，但情況沒有改善，女兒更出現明顯的喘鳴聲，最終夫婦決定送她入院。

在急症室時我不是阿包醫生，而是位焦急的爸爸。在小喵打點滴的時候，是我忍著不捨的心情抓住她好讓護士下針。

女兒不斷大哭，還一直想把吊針扯掉，巫醫生只好不斷安慰她。慶幸經過4日住院治療後，女兒平安出院。巫醫生回想，平日他還算懂得如何安撫生病孩子的爸媽，但當自己成為生病孩子的爸爸時，更深刻體會要如何同理家屬和穩定他們的情緒，連他遇到小朋友生病的慌張，更何況一般沒有醫學背景的父母，

「當兒科醫生成為父母之後，才能成為真正的兒科醫生！」這句兒科前輩常說的話，所言不假！

兒童新冠後遺症

本港第五波疫情以來，有接近2,000名兒童染疫入院，而且重症個案上升。兒童即使病癒，亦有可能出現新冠後遺症，包括「兒童多系統發炎綜合症」、「嘶哮症」等。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華早前指出，兒童感染新冠病毒後可觸發免疫系統出現強烈反應，繼而產生細胞因子風暴，對多個器官造成嚴重發炎的情況。「多系統發炎綜合症」一般在染疫後2至6周出現，至今累計有約60宗，其中過半病童需要深切治療。症狀包括持續發燒、淋巴腫脹、紅疹、眼膜發炎、草莓舌。

關日華又指，近日幾乎每日都有接收嘶哮症個案，嘶哮症屬急性病，如未能及時送院治療，有機會造成兒童缺氧、腦部受損，建議家長如發現兒童懷疑出現嘶哮症，要盡快送往有深切治療服務的醫院求醫。

除了後遺症，兒童染疫康復後亦有機會出現「長新冠」情況，病徵與成人大致相似，但較為輕微包括間歇性失眠、焦慮、恐懼、疲倦、食慾減退、呼吸困難、記憶力和集中能力變差等。

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兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工教家長分辨，若兒童染疫後2至4星期，以上一項病徵仍持續即為「長新冠」，家長應視乎情況考慮求醫。他續稱，以上症狀有機會對兒童的身心健康及社交能力造成影響。

何學工建議，當兒童的病徵減退時，就可進行輕量運動如散步，又提醒家長應為子女制定規律的作息、進行增強腦部訓練，增加思考能力，例如做簡單計算題和下棋等；同時，家長應多與兒童傾談，了解他們的感受和不安感，有需要可約見家庭醫生和尋求心理輔導。

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責任編輯︰王明芳