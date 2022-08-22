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【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊

社會 12:19 2022/08/22

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涉案男子被控1項串謀欺詐罪，今於東區裁判法院提堂。（資料圖片）

港人疑被誘騙至東南亞國家遭禁錮事件，本港警方早前拘捕3男2女疑與案有關。其中1名30歲男子涉以泰銖100萬（折約21.8萬港元）利誘1名男子到泰國，再於緬甸禁錮他，以騙取其親屬3.5萬港元。涉案男子被控1項串謀欺詐罪，今（22日）被解往東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至10月17日，以待警方進一步調查，被告保釋申請被拒，還押候訊。

被告馬智豪（30歲），控罪書上未有報稱職業，被控1項串謀欺詐罪。控罪指，被告於2022年7月在香港某地方與男子張敏懷及其他不知名人士，一同串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即他們不誠實地及虛假地表示如吳錫明前往泰國便可獲取泰銖100萬（折約21.8萬港元），繼而禁錮吳錫明於緬甸，以騙取女子吳沛琳逾3.5萬港元。

案件今首次提堂，被告暫毋須答辯。控方反對被告保釋，及申請將案件押後，以待警方進一步調查。裁判官將案件押後至10月17日再訊，並拒絕被告保釋申請，被告需還押候訊。

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記者：梁錦麟

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