【肥胖男嬰】10個月米芝蓮BB重20公斤　身形媲美5歲哥媽媽抱到手軟【附兒童生長指標】

▲ 10個月米芝蓮BB重20公斤，媽媽抱到手軟。

有不少人尤其長老，總認為BB要肥肥白白才可愛，可是過肥影響孩子健康問題。內地一名10個月大男嬰是名巨B，體重達20公斤，可知道，參照生長圖表，10個月大男嬰平均重9公斤，該巨B足足重逾多1倍，其影片在網上引起熱話，有網民擔憂男嬰健康，而媽媽稱BB由細到大沒甚麼病痛。

10個月B重20公斤

綜合內地傳媒報道，上月河北有一名巨嬰備受熱議，當時10個月大的他，已重20公斤，他跟其他BB在一起時明顯大數個碼，男嬰頭大身肥，手腳的脂肪多到一層層，如同「車胎人米芝蓮」。

▲ 右邊的巨B跟普通身型BB在一起，明顯大2個碼。（微博影片截圖）

影片中，爸媽分別有抱著BB哄睡，媽媽不停拍背輕搖BB，見媽媽很辛苦似的，有指媽媽抱巨B抱到手軟兼腫起來，似乎照顧肥B而出現勞損。姨姨及其他親友也有間中幫忙照顧男嬰，見2位姨姨合力，一人夾著BB腋下，另一人抬起BB雙腿，辛苦地搬去遠處，從她們表情所見，感受到男嬰非常沉甸甸。

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身形媲美5歲哥哥

另外，巨嬰有位5歲哥哥，哥哥體重約24公斤，只比弟弟重4公斤，當他們一起排排坐車時，網民笑指究竟誰才是哥哥。另外有一幕在家中，弟弟在床上坐在被上，哥哥想抽起被子，根本抽不動。

有網民大讚米芝蓮BB很萌很可愛，不過更多網民擔心孩子是肥胖症患病，指出長遠對孩子健康不好，體質變「肥底」日後難以健康瘦下去。媽媽有回應巨嬰很健康，沒有病痛，估計是母乳太好營養，「營養太高，我吃得太好了」。

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兒童生長指標

本港衞生署及中大有資料供家長了解孩子的身高體重是否符合發展，一般可參考兒童生長曲線的「身高別體重圖表」，它是按兒童的身高來評估體重是否符合比例。依中大的「年齡別體重」（嬰兒），以10個月大男嬰為例，體重線介乎7.5kg至10.5kg，平均為9kg。【詳情按此】。2歲以上兒童亦有按性別、身體去評估的生長曲線圖。

養和醫院兒科專科醫生盧忠啟曾在TOPick專欄提及，兒童發育主要分為三個階段：幼兒期（Infancy）、童年期（Childhood）及青春期（Puberty），成長速度因人而異。「幼兒期」在媽媽懷內便開始，直至約兩歲，生長速度主要受營養影響。父母可以定時記錄子女身高及體重，細心留意小孩的發育進度，如有疑問應及早向醫生查詢，讓醫生提供專業建議，並商討檢查及治療方案。

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責任編輯︰王明芳