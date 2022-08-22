【幼兒成長】洪永城8個月大女兒可2秒放手企　梁諾妍：好快可跟我跑馬拉松

▲ 洪永城8個月大餅印女，可2秒放手企。

洪永城(Tony)與太太梁諾妍（Inez）去年7月奉女成婚，12月誕下女兒「洪寶寶」Amber，轉眼間洪寶寶已經8個月大了，面珠仔肥嘟嘟好可愛。而8個月大BB活動能力開始增加，正值到處爬、扶著欄杆家具等站起來，洪寶寶更遺傳了父母的運動細胞，學行之餘仲可以放手企兩秒。

▲ 8個月大嘅洪寶寶識放手2秒企，好叻女呀！(IG cap圖)

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洪永城正身在寧波拍攝新劇《香港人在北京》，與太太和餅印女兒要分開3個月，對此，Tony當然不捨，唯有每日視像見面，無論女兒吃、玩、睡，Tony都不想錯過女兒的成長，Tony更坦言：「晚晚都狂loop囡囡啲相！」

▲ 身在寧波拍攝新劇《香港人在北京》的洪永城，每日靠視像同女兒見面互動。(IG圖片)

3日前，洪寶寶8個月大，Tony也在ig出post，有感而發說：「大個女喇，八個月，Happy baby girl，最緊要唔好唔記得我呀！」

而媽媽Inez也上載了母女合照，以及一條16秒的短片，短片見到洪寶寶正在扶著bb圍欄學行，Inez：「bb過嚟」，洪寶寶嘗試放手企轉向背後的媽媽，Inez看到女兒的新突破，即興奮地尖叫：「bb，嘩！好勁喎慢慢落…」她驚覺女兒學行進度神速：「Happy 8 months my happy charm﹗長大得太快已經可以跟媽媽在天台BBQ，每天繼續新技能解鎖，可以自己凌空站到2秒，骨格精奇，好快可以跟我跑馬拉松。」

▲ 洪永城未瞓醒就被老婆、囡囡同愛犬嘈醒，Tony：「最大件嗰個就係咁嘈醒我叫我倏運動。」(IG圖片)

8個月大 增加活動能力

據衛生署家庭健康服務資料指出，8至12個月大的嬰兒活動能力開始增加，寶寶以為自己已能活動自如。這時他總愛獨自探索周圍環境，而且愈爬愈遠。與此同時，寶寶對陌生人和與你分開的焦慮亦最為強烈。若然他爬得太遠而看不見你，又或者你走開了，他便會感到不安。

寶寶愛爬來爬去，自然也容易受傷，所以家居安全尤為重要。應做好預防措施，營造安全而有趣的家居環境，避免發生意外。這樣，寶寶既可自由自在地探索，你亦可安心在旁看管，不用經常阻止他的活動。

家長是要懂得如何在管束和放任之間取得平衡。讓寶寶多探索、多嘗試和解決問題，更能啟發他的潛能，令他更富自信和冒險精神。

1至12個月大嬰兒發展進程表

第1個月 俯臥時會嘗試抬頭、會抓緊碰觸到掌心的東西、有吸吮的反應 第2個月 俯臥時能輕輕抬頭，也能側臥及轉動頭部 第3個月 可抬頭、能張開手抓住手邊的東西 第4個月 頸部有支撐能力，頭部不會向後垂；能握住東西、開始翻身 第5個月 會自行翻身、可以靠著坐、用雙手拿物件把玩 第6個月 學會坐；被扶著站立時，雙腳能支撐身體的重量 第7個月 可以坐穩、連續翻身、開始爬 第8個月 到處爬、扶著欄杆家具等站起來 第9個月 繼續學企 第10個月 能扶著欄杆家具等慢慢移步 第11個月 會注視甚至伸手觸摸其他小朋友 第12個月 被牽著手就能走路或獨自走幾步

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責任編輯︰王明芳