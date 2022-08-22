【Summer Girls】細龍太改名陳思圻重新出發　張明偉悉節目與港姐撞期感興奮

《2022香港小姐競選》將於9月25日舉行總決賽，而香港開電視與前TVB高層余詠珊所開的「好好製作」合作，製作以水著為主題選美節目《Summer Girls》，並將在9月25日播出，擺明狙擊TVB的港姐競選。

而且《Summer Girls》更是由「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）及「佐治」張明偉兩位前TVB藝人任主持，今日（8月22日）《Summer Girls》舉行拍攝探班，陳思圻、張明偉與15位參賽者在大埔白鷺湖互動中心會見傳媒。

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▲ （陳慧安攝）

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改名陳思圻

「細龍太」由陳偉琪改名為陳思圻，一年前改名的她表示是想要一個新開始：「給大家看一個新的自己，名字交由世界唯一一個命名學博士改的，他寫了一首詩給我『思念美好少年華，圻邊又見百花開』，意即做各行各業都會開花結果，有百花齊放的意思，希望承他貴言。」

陳思圻早前去了歐洲近5個月，期間到訪了土耳其、瑞士、倫敦、捷克、意大利等，笑指探索各地會發現香港的美好，旅途中亦有思鄉的感覺。

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約滿TVB後現在現身開電視，她自認是個「Freelancer」，不介意去任何一個平台，最重要是能夠與觀眾見面，希望大家還記得她。提到選美

曾參選華姐的她覺得選美最重要的是自信心，有感身材不會太影響賽果，反而走岀來會欣賞自己身體的那才是美麗：「覺得佳麗質素不差，而且很搏、很投入遊戲，投入到Cut了機仍在玩。但我需要深入了解她們才能選岀我的心水。希望這個節目可發放開心和觀笑給觀眾，大家開電視笑下。」

為了以最好的形象重現幕前，陳思圻本來打算進行7日斷食，但做到第5日便開始甩頭髮：「因為我沒有做好斷食前的準備，沒有吃足夠的營養補充品。我打算9月會再試一次，斷食時只喝水，大家不應像我一樣胡亂試，不然會有其他反效果。」

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否認對抗舊東家

今年3月約滿TVB的「佐治」張明偉否認「過檔」：「搵食而已，有甚麼就做甚麼，很開心監製邀請了我拍開電視的節目，好益我！今次的Summer Girls是全女班，只有我一個男人。」

他更開玩笑稱：「拍攝時深深感受到那種震撼，震撼到我的衣著亦『顛覆』了，很想投入去佳麗的心態一起去玩。現在知道自己玩大了，完全不習慣著Bra-top。」

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講到節目播出撞正港姐競選決賽，張明偉直言播出日子並非常他訂立，但得知道兩者於同日播出覺得興奮：「大家都是為香港娛樂事業打拼，兩個節目的性質可能很相似，但是好事來的，有火花才有人看，到時大家再看看那一邊比較好看。」

張明偉提到香港小姐是美貌與智慧並重，而Summer Girls則是貼地得來也很美、很專業Pro：「很多人認為我的工作是一份優差，其實是苦差來的，要將她們好好𥄫實，確保她們玩遊戲時的安全，𥄫到眼睛也很累。」

記者：梁樂欣

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