  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 14:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】梁柏賢籲政府逐步放寬各項防疫措施　為經濟民生考慮

社會 12:31 2022/08/22

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

醫管局前行政總裁梁柏賢。（資料圖片）

新冠疫情持續，醫管局前行政總裁梁柏賢今日（22日）在社交網站表示，現時政府採取較寬鬆態度處理疫情，期望政府能夠隨着這個復常方向，逐步放寬各項防疫措施，為經濟、為民生考慮。

梁柏賢指，因大批新冠快測陽性個案，都沒有向衛生當局呈報，相關緊密接觸者當然更無法跟進。因此近日個案上升，是可以理解。

他續指，現時政府基本上是採取一個比較寬鬆的態度處理疫情，使到混合群體免疫效用逐步發揮，大大減低冬季疫情大爆發的風險。

梁柏賢期望，政府能夠隨着這個復常方向，逐步取消圍封強檢、放寬學校全日面授教學、盡快將入境檢疫放寬至0+7，而這亦是民心所向。他指出，世界很多地方已全面取消入境檢疫限制，澳門最近亦不需要打針證明可以入境。而為經濟、為民生，政府應積極考慮上述放寬措施。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【珍惜生命】屯門大興花園16歲少年墮樓　疑因學業問題不開心尋短
今日 11:31
【珍惜生命】屯門大興花園16歲少年墮樓　疑因學業問題不開心尋短
【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊
今日 12:19
【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊
【強制檢測】天水圍嘉湖山莊樂湖居7座3人違強檢令　2人遭罰款1萬元
今日 10:56
【強制檢測】天水圍嘉湖山莊樂湖居7座3人違強檢令　2人遭罰款1萬元
【新冠肺炎】創新科技署署長潘婷婷曾接觸染疫人士　正進行家居檢疫
今日 12:04
【新冠肺炎】創新科技署署長潘婷婷曾接觸染疫人士　正進行家居檢疫

你可能感興趣

【珍惜生命】屯門大興花園16歲少年墮樓　疑因學業問題不開心尋短
今日 11:31
【珍惜生命】屯門大興花園16歲少年墮樓　疑因學業問題不開心尋短
【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊
今日 12:19
【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊
【強制檢測】天水圍嘉湖山莊樂湖居7座3人違強檢令　2人遭罰款1萬元
今日 10:56
【強制檢測】天水圍嘉湖山莊樂湖居7座3人違強檢令　2人遭罰款1萬元
疫情 防疫措施 強制檢測 學校 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
14:43 2022/08/21
【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
12:23 2022/08/21
【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救