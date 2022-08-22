【防疫措施】梁柏賢籲政府逐步放寬各項防疫措施　為經濟民生考慮

▲ 醫管局前行政總裁梁柏賢。（資料圖片）

新冠疫情持續，醫管局前行政總裁梁柏賢今日（22日）在社交網站表示，現時政府採取較寬鬆態度處理疫情，期望政府能夠隨着這個復常方向，逐步放寬各項防疫措施，為經濟、為民生考慮。

梁柏賢指，因大批新冠快測陽性個案，都沒有向衛生當局呈報，相關緊密接觸者當然更無法跟進。因此近日個案上升，是可以理解。

他續指，現時政府基本上是採取一個比較寬鬆的態度處理疫情，使到混合群體免疫效用逐步發揮，大大減低冬季疫情大爆發的風險。

梁柏賢期望，政府能夠隨着這個復常方向，逐步取消圍封強檢、放寬學校全日面授教學、盡快將入境檢疫放寬至0+7，而這亦是民心所向。他指出，世界很多地方已全面取消入境檢疫限制，澳門最近亦不需要打針證明可以入境。而為經濟、為民生，政府應積極考慮上述放寬措施。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津