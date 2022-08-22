【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】

▲ 開電視舉辦選美節目《Summer Girls》。

香港開電視製作以水著為主題選美節目《Summer Girls》撼TVB《2022香港小姐競選》，更擺正於港姐舉行決賽的9月25日播出搶收視。

《Summer Girls》在今日（8月22日）於大埔白鷺湖互動中心舉行探班，節目主持「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）、「佐治」張明偉及14位參賽者齊集會見傳媒。其中一位參賽者陳雅雯（Carman）因家人染疫，為安全起眼，她上次和今次亦未有現身。

【Summer Girls】細龍太改名陳思圻重新出發 張明偉悉節目與港姐撞期感興奮

15位參賽者分別為：葉俙賢（Amber）、譚泳銚（Annabelle）、樂翊榆（Annalise）、黃奕禧（BabyShadow、小影）、馮靖茵（Baby、梓）、張可盈（Bonnie）、陳雅雯（Carman）、謝嘉雯（Carmen）、伍倩彤（Gillian）、卓淑貞（Hannah）、張育玲（Kathy）、陳思穎（Michelle）、李雯（Milky）、鍾曦雯（Namnam）、張嘉欣（Yanni）。

▼ 點擊圖片放大 +26 +25

眾參賽各具特點：

Amber現時為一名理財顧問。

愛玩飛鏢的Annabelle多才多藝，現為一名YouTuber。

擁有高學歷的Annalise曾於英國修讀法律，她創立投資移民公司並幫助初創公司，她亦即將成為催眠治療師。

小影除是YouTuber外，亦為一名網店店主。

阿梓是參賽者中年紀最小，現為KOL的她未來準備推岀寫真。

Bonnie表示未上過電視，今次作岀新嘗試。

Carman因家人染疫，上次和今次未能現身。

現為瑜珈導師的Carmen於現場即時做瑜珈動作，於鏡頭下盡展技能。

首度參選的Gillian現年29歲，她不想被年齡限制並決定參選。

Hannah是眾佳麗中全場最高，身高為175cm。

Kathy為年紀最大的佳麗，曾參選《造美人》的她擁有選美經驗。

已為人母的Michelle育有一名7歲女兒，她透露即將成為私人健身教練。

畢業於香港演藝學院的Milky熱愛演藝行業，現為一名跳舞老師。

南南既忙於做生意，也是一名Model，擅長擺甫士的她於現場快速轉換多個甫士。

Yanni今天向隔離台下戰書，認為《Summer Girls》可以匹敵《香港小姐競選》。

【試當真校花】港大陳欣欣身材成焦點 Abbie不感煩厭：一定會有討論

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

記者：梁樂欣

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪