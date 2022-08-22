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【改善失眠】失眠多夢易驚醒屬心脾受損　中醫師推介食療養心抗失眠

保健美顏 17:05 2022/08/22

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失眠多夢易驚醒屬心脾受損，中醫師推介食療養心抗失眠。

香港人工作忙碌，上班時常飲咖啡提神，卻往往影響夜間睡眠，甚至已戒絕咖啡因，但每晚仍然受失眠困擾。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」Facebook專頁，推介食療改善失眠問題。

最新影片：

梁醫師表示，難以入睡、多夢、或半夜易驚醒、睡醒後仍疲累似沒有睡過一樣，這些問題在中醫角度，都屬於失眠範疇。失眠成因眾多，其中不少都與心有關。尤其是港人生活充滿疲憊感，過於勞累、思慮過度、壓力大以致心脾受損、心失所養，最後導致多夢易醒、心悸健忘。

推介養心抗失眠食療

適量進食有寧心安神功效的食材，例如蓮子、百合、桂圓、酸棗仁、麥冬等，有助紓緩睡不安寧的情況。梁醫師教製作「桂圓紅豆養心糖水」，對抗失眠困擾。

點擊大圖查看詳情：

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寧心安神茶療

另外，梁醫師也曾指出，若臟腑失調，同樣會引致不同的情緒反應。例如出現情緒易波動、心悸不安、健忘、難以入睡、多夢、食慾突然減少或增加等症狀，就代表你情緒受困擾，或受到壓力影響。要紓緩不適症狀，她亦提醒宜遠離煙酒，少喝咖啡及濃茶，以免影響睡眠質素。

醫師推介「桂圓酸棗仁茶」改善問題，點擊大圖查看詳情：

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內容獲「中醫師梁尹倩」授權轉載。

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：張沛

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