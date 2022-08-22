【有個閨密叫祖藍】重遇走紅後容祖兒擔心對方拒相認　王祖藍爆Joey與黃翠如小學已有恩怨

由王祖藍擔任主持、一連八集的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，昨晚（21日）10點半於TVB播出第四集，嘉賓邀請到祖藍的小學同學容祖兒。

在製作組安排的一連串「快速考試」，「孖祖」先後展現了驚人運動才能和畫功。二人在體育堂上，無論是「燕式平衡」或「拱橋」均輕鬆過關，不過最終回的「倒豎蔥」動作卻將二人難倒，祖藍雖有祖兒出盡力幫拖、依然未能完成動作，更險些兜腳踢落祖兒頭。

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美術堂則由祖藍由頭帶到落尾，製作組在祖藍小學老師幫忙下，找到祖藍小學「神級」美術動漫作品「街頭霸床」，並安排「孖祖」聲音導航，由於是小學生作品，作品內容略顯不明所以，但勝在有創意。

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之後二人再鬥畫功，此時祖兒揭出「真‧藝術家」底牌，將多啦A夢及龍貓嚴重「毁容」，連祖兒自己也大呼「冇眼睇」，相當搞笑。

除了搞笑，「孖祖」還盡訴心中情，很多精彩訪談內容更收錄在myTV Gold的加長版中。加長版中，祖兒會大談恩師羅文，並坦言來到今時今日、方能完全明白當日對方教誨，祖兒說：「羅記教我唔好咁緊張人哋點睇自己，好多嘢要放鬆。我有時會走去羅記屋企訴苦講心事，當時我仲誤會佢唔理我。」

談到「孖祖」小學畢業後重逢，原來也與羅文有關。祖藍透露當他仍在演藝學院讀書，祖兒已入了行，並因羅文演唱會二人同場。

祖藍續指當時知道他與祖兒關係的同學仔都八卦祖兒會否認得祖藍，祖藍說：「當時我話：『人哋咁紅，認得都唔認啦』，講完呢句，一打開度門，你就出嚟，你一見到我：『王祖藍』，所以我話祖兒係好好。」

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零架子玩到趴地

祖兒的好亦是有目共睹，為了為「孖祖」送上驚喜，製作組找來二人的小學老師及小學同學以錄像或錄音形式「亮相」節目，所有人均對祖兒讚不絕口。

其中祖兒小學二年級認識的好友黃翠紅，更含淚分享與祖兒的珍貴時刻，令祖兒甚至祖藍都感動得淚如雨下：「我係轉校生，祖兒係我入到間學校，第一個邀請我做朋友，同問我叫咩名嘅人。跟住到大學，佢開始入行、好辛苦。最記得有一晚，佢半夜發開口夢，坐咗起身話：『我要飲珍珠奶茶』，跟住瞓番。作為朋友，佢絕對係兩脇插刀，隨時會伸出緩手，好重情義嘅朋友。」

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祖兒指與黃翠紅及另一黃姓女同學當時是「三劍俠」，祖兒當年更因翠紅與無綫藝人黃翠如種下「恩怨」：「（翠紅）細個畀妹蝦，我就想打佢個妹，佢個妹就係翠如。」祖兒除了重情重義，亦相當玩得兼零架子，除了與祖藍玩到趴晒地，更親力親為幫忙搬墊，又經常忘我大笑，盡顯真性情一面。

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