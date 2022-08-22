【MIRROR成員】《季前賽》延期播出　ViuTV拍冰上曲棍球新劇招募演員

▲ ViuTV將拍冰上曲棍球題材新劇，未知MIRROR有無份？

ViuTV盛產以運動作主題的劇集，包括《男排女將》、早前播畢、由呂爵安（Edan）與魏浚笙（Jeffrey）等主演的《I SWIM》，兩名男主角為了演出狂練水兼操弗身形，當中Jeffrey更由肥仔身形操出六舊腹肌的健碩身材，完美演繹男版的「天使臉孔與魔鬼身材」。

再推冰球新劇

ViuTV將再有運動新劇推出，以冰上曲棍球運動為主題。官方網站公布了《冰上火花》（暫名）電視劇演員招募的通告，邀請冰上曲棍球運動員參演，成為劇中替身、配角甚至主角，希望將冰球運動員的故事帶給更多觀眾。

以往運動劇由ViuTV力捧的男團MIRROR擔任男主角，未知MIRROR會否參與該劇的演出呢？

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《季前賽》延期播映

「人氣王」姜濤、Edan及陳卓賢（Ian）合演的籃球新劇《季前賽》，受MIRROR上月紅館騷發生的嚴重意外影響，早前已傳ViuTV有意延期播出。

據ViuTV官方網站節目表顯示，本月29日（星期一）未見《季前賽》劇集播映的安排，晚上8時半將播出韓劇《神奇女替身》，而9時半則播出《尾二一屆口罩小姐選舉》。《季前賽》可謂一波三折，劇集受第五波疫情影響，曾一度停拍超過三個星期。

改編自同名漫畫的新劇《死角》以拳擊運動作題材，由江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）、蘇麗珊、林愷鈴、梁祖堯等合演。4月時劇組在觀塘拍攝擂台外景，當時AK與Lokman的半裸擂台造型已曝光，結實胸肌和六舊腹肌搶盡焦點。

此劇至今未見有大力宣傳，播映日期成未知之數。

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