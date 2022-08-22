【別墅出租】業主38萬放租屯門豪華別墅　3層大屋有花園泳池桑拿室【多圖】

▲ 有業主於網上放租豪華別墅，一個月$38萬。

放租資訊除了可以在地產店舖得悉外，今時今日有少人會在網上放租，無論是劏房、唐樓、洋樓、私樓都看得多，近日卻出現令人驚訝的豪宅出租！以38萬出租「獨一無二別墅」，更表示為「罕有別墅出租」，佔地約兩萬呎，不論是泳池、桑拿室、古董室、健身室、按摩池等，應有盡有，網民不禁留言問道：有冇100人夾？每人$3800！」

近日，有網民於Facebook群組「自己物業自己放、租買免佣」以$38萬出租2萬呎豪華別墅，文中指此別墅「罕有別墅出租」，適用於私人會所、領事官邸、私人別墅：「原價7萬，現五折出租」。業主續指「別墅位於寧靜的地區，鄰近香港著名的黃金泳灘，只需步行3分鐘即可到達」，相信別墅位於屯門位置。

▲ 別墅內的客飯廳。（圖片來源：Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣 」）

另外，別墅有三層大屋連花園，多達11間套房，亦包括寬闊廚房、獨立房間浴室、健身室，桑拿室、恆溫泳池及按摩池、古董室、連傢俱等。別墅背山面海，業主指該地段交通方便，附近設有多個巴士站可穿梭不同地區，鄰近還有英國哈囉國際學校。

業主亦有上載多張別墅照片，情境如同「家有囍事」電影般，門口以木門設計，要走幾級樓梯才到達門口。門外更有綠油油的大花園，十分寫意。走進屋內，客廳位置可見樓底很高，裝潢簡單而不失華麗之感，充滿古典氣息，看來傢具價錢不菲，牆身亦掛住一大幅油畫。

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書房位置以木色及紅色牆身為主，與電視劇的畫面似層相識，面對著落地大玻璃，十分透光，還有露台作喘息的空間。主人房的設計十分豪華美麗，同樣有落地大玻璃，可以望山望海，淺金色的設計配搭淺色系的傢具，顯得格外舒適。廁所方面更有兩個手盆，浴缸同樣面對著大海景，滲入淡淡的陽光，如同酒店套房。

別墅外面還有大草地，花園空間十分大，放置了幾張白色枱櫈，多達50人開派對、BBQ或舉辦私人聚會都沒問題，庭院外還有很大的私人恆溫泳池。

不過$38租別墅並非「人人租得起」，帖文一出，網民立即想盡辦法降低租金！有人建議找11個人一起夾租，大家都可以住大屋，不過每人也要3萬多元，還未計算水電支出，不夠划算。所以有網民提出找38個人，「一人一萬夾黎租」。

更多網民搞笑留言：

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責任編緝：蕭雅文