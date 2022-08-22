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【人口販賣】保安局至今錄37宗求助23人未脫險　警方再拘1名男子涉串謀詐騙

社會 13:27 2022/08/22

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警方今早再拘捕多一名涉案29歲男子，涉嫌「串謀詐騙」。（資料圖片）

近日懷疑有港人被「賣豬仔」到東南亞國家從事非法工作，騙徒以不同藉口，誘騙受害人到東南亞國家，沒收護照並將其禁錮，威脅從事非法工作，保安局副局長卓孝業今（22日）指，再多1人求助，至今已錄37宗求助個案。另外，警方今早再拘捕多一名涉案29歲男子，涉嫌「串謀詐騙」。

卓孝業今早於電台節目中表示，37名求助人中，14人確認安全，其中11人已回港、2人自願留在當地，正協助另1人回港；另仍有23人仍被禁錮，14人於緬甸、9人處於柬埔寨。卓孝業指，正透過中國領事館、特區駐當地經貿辦等跟進營救行動，亦經國際刑警與當地執法單位合作，警方亦不斷進行網上巡查，如發疑可疑招聘廣告，會聯絡網絡供應商或平台移除。

當局增設Whatsapp求助專線，至今收逾210個訊息，僅4宗與案件有關，卓孝業呼籲市民勿濫用熱線。

另外，警方今有組織罪案及三合會調查科經深入調查及情報分析後，今早再拘捕多一名29歲男子。而被捕的6名男女中，一名30歲男子已被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件於今已在東區裁判法院提堂。

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責任編輯：黃悅晴

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