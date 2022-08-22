【幸福人妻】何猷彪以太太為命設立「無名女俠金章」　足金鑄造翁靜晶肖像

▲ 好有意思！

翁靜晶於2019年與何東爵士曾孫何猷彪結婚，婚後她跟丈夫成立「何東文化發展基金」，幫助弱勢社群。

作為「愛妻號」的何猷彪為傳承家族設立慈善獎章之傳統精神，以太太的英文名為獎章命名，創立MJHA瑪莉何東「無名女俠金章」，表揚無名女英雄。

近日頒獎典禮於香港退伍軍人聯會會所舉行，由英國皇家軍團駐港中校彼得·梅泰維(Lt Col Peter Messervy MBE) 主持，並代表何猷彪與太太翁靜晶頒發香港首枚MJHA瑪莉何東「無名女俠金章」予得獎人凌李美蓮女士，以表彰她在協助尼泊爾人抗疫救災中的傑出表現。

李美蓮（凌太）是退伍軍人協會的前行政及財務主管，後來為協會擔任義工。何猷彪與翁靜晶決定頒獎給李美蓮的原因，是世界各地疫情嚴峻時，香港退伍軍人聯會與義工支持下先後捐贈了三批防疫與救援物品救助尼泊爾。

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徽章足金打造 透露這獎甚有意義

李美蓮在支援這行動獻身精神和辛勤工作，處理危機並提供意見，故頒發予李美蓮首枚HMJA獎章。

MJHA瑪莉何東「無名女俠金章」以堅固的99.99%足度金塊打造，一面是何東家族的徽章，一面是翁靜晶的肖像。

翁靜晶接受媒體訪問表示，這獎是承傳何鴻章（何猷彪父親）於1970年代開始，大力支持科學發展，資助科學探險協會，當時有獎牌頒予傑出成就女科學家。

她又指何鴻章去世後，何猷彪承傳了父親的職務，包括香港退伍軍人聯會及香港英軍聯會，繼續承擔香港退伍軍人老兵的責任，自己亦一直扶助丈夫處理。

翁靜晶表示：「一直以來，何東家族有呢類獎狀或勳章，都以何東家嘅男仔命名，對上一代係何鴻章各種勳章，到何彪（何猷彪）呢一代，因為佢比較低調、學者型，同埋對我嘅愛護尊重關懷，用我嚟命名，我一直都唔知，到後來才知。我都好多謝佢，自己本身都好感動。」

▲ 果然好錫太太！

與何東家族的淵源

而翁靜晶亦在社交平台透露跟何東家族的淵源：「何東家族與翁典南家族（翁靜晶外家）是世交，何鴻燊父親（何世光）當年投資失敗，帶長子數人逃往越南，由翁家收留，一住多年。媽媽曾經對我告誡：『何東家的男孩，一旦墮入愛河，就會madly in love （瘋狂地愛）』何猷彪證明此言非虛。傳統而言，命名隨夫，仍健在的兒媳婦獲此殊榮，甚為例外，族內前所未見。感謝厚愛，當之有愧，只能盡力而為。」

翁靜晶向來樂善好施，出錢出力揭發佛門醜聞又開設Facebook「佛門警訊」宣揚正面訊息，去年為尼泊爾籌得530萬元購買抗疫物資後，8月中翁靜晶割愛捐出5個Hermès手袋拍賣，幫助一眾貧窮的小朋友。

她亦曾說：「未來日子，我打算將其他珍珠寶物，逐步捐出來拍賣，換作資金去幫助有需要的人，現在我追求心靈上充實和富裕。這個正是何猷彪同我的共同價值觀、人生觀。」

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