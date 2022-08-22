【英國生活】陳智燊拍片數英國物價高昂　移英港人5點反駁批斷章取義

▲ 陳智燊拍片數英國物價高昂，遭移英港人批評他斷章取義。

陳智燊（Jason）與太太宋熙年（Sarah）於2018年離開TVB後，轉戰發展YouTube頻道，現時有近17萬訂閱者。陳智燊早前到英國旅行及探親，並拍攝一系列影片介紹英國衣、食、住、行的現況，其中一集Jason連番抱怨英國物價高昂，遭網民批評他斷章取義。

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在英國生活25年的陳智燊，畢業於著名的倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies），是英國唯一一所專門研究亞洲、非洲與中東的人文及社會科學學術機構。他自言以前好宅，連足球、網球都未看過，故今次去了英國不同地方體驗，並拍片分享此行在英國的點滴。

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每朝坐馬桶思考︰喺香港好幸福

在第2集影片中，他以「英國首都倫敦乜都貴， 揸車入油貴，搭地鐵貴，坐巴士貴，酒店又貴，食嘢又貴，洗費乜都貴…」為題，一開首介紹自己在旅程中入住的2星級酒店，每晚價格為55鎊（約510港元），但他非常嫌棄洗手間內的殘舊垃圾桶，他揚言在香港絕不會發生。

其實我每朝坐喺馬桶上面嘅時候都會諗，我哋香港好幸福，啲嘢好靚、好有效率，尤其望住呢個垃圾桶嘅時候，咁殘舊，就連香港嘅兩星級，就算一星級或者無星嘅酒店，都唔應該有。

▲ 他說貴到O嘴，要省錢。（影片截圖）

談到飲食方面，Jason在附近一間Burger King用餐，指單是一個漢堡卻索價8.7英鎊（約81港元），Jason驚訝表示不能消化，「見唔見到我O嘴啊，會唔會貴咗啲呢？」

之後Jason去搭倫敦地鐵（Underground），由Zone 5 Hounslow West（豪恩斯洛西站）到Zone 2 White City（白城），單程票價為6.3鎊（約58港元），Jason直言交通費高昂，寧願改坐Uber，但他仍繼續搭地鐵，期間又試過轉錯線，最後總車程需時約50分鐘。

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搭完地鐵，另一日他自駕去購物，到達市區一個商場內的停車場泊車，一小時索價9英鎊（約84港元），最後Jason停泊了約三小時，需支付泊車費27英鎊（約251港元），再加上入城費15英鎊（約139港元），所以Jason泊車足足花了42英鎊（約390港元）。

不過片段一出，很多網民直斥Jason誤導，故意宣揚英國物價貴，「睇睇下真係好似國家任務宣傳片。人哋時薪幾多錢呀？如果將生活費同供樓費用計起上嚟，在英國依然低於香港。」、「最多只可以反映一個唔太熟倫敦嘅人喺英國旅行嘅影片」、「每一個地方都有好處同唔好處，樣樣都要比較真係無意思。」Jason有回覆網民叫大家放鬆，「I love London！英國住好舒服，但係想搞下氣氛，就要搵啲嘢講，我每一句話倫敦有幾咁好都唔會信，大家唔好太敏感。」

▲ 陳智燊與宋熙年育有兩名兒子。（IG圖片）

移英港人5點駁斥

有移英港人Jonathan在facebook專頁「喬納森在英國日常 Jonathan in UK」發文批評Jason斷章取義，並逐點反駁，總括有5點。首先Jason住平價旅館Travel lodge不是問題，但不應拿最貴的5星級酒店The Ritz London的900鎊一晚（約8356港元）作比較。

我六月份住London Double Tree（Hilton 旗下）90鎊（約836港元）一晚，Birmingham嘅Hyatt都係100鎊（約928港元）一晚左右。喺要搵最貴嘅去比較，然後話英國所有嘢都好貴，好貴，好貴！

飲食方面，Jonathan直指他在Burger King不叫套餐，走去單買一個漢堡包，單買當然是比較貴；Jason另到M&S購買預先切好的生果，指買水果貴，Jonathan就反駁：「真係想同佢講，我琴日先買完2盒400G Strawberries（士多啤梨），盛惠GBP3（約港幣28元）。」

Jonathan又指，Jason搭地鐵時購買單程車票，沒有講解完整車費資訊，「搭tube單程話貴，知唔知每日有cap（價格上限）？」而為鼓勵乘客使用Oyster card或非接觸式信用卡，Underground都會抬高現金購買的單程票價，轉用Oyster card或非接觸式信用卡購買，可以平一半或以上。

最後，陳智燊在片中有指英國治安差，凌晨12時不要去Hyde Park陰喑沒有街燈照到的地方。Jonathan就認為Jason在講廢話：「喺香港你都唔會夜麻麻走去九龍公園、維園啲陰暗角落啦。」

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責任編輯︰王明芳