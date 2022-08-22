【食用安全】大學生食海底撈突爆炸眼角膜受損　兩大爆炸關鍵因素曝光

▲ 大學生食海底撈，突然爆炸致眼角膜受損。

外賣火鍋越來越流行，日前內地有數名大學生，用點餐APP外賣海底撈火鍋，進食期間整鍋突然爆炸，辣油爆噴牆壁地板，導致學生眼睛受傷，求醫發現眼角膜上皮剝脫。事後海底撈翻看學生的煮食順序，發現當中存有錯誤操作，令不少網民質疑是學生的問題才釀成今次事件。

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綜合內地媒體報道，事發在上周五（19日），浙江杭州一名就讀大學三年級的女大學生，與同學透過點餐APP外賣「海底撈」火鍋，加熱煮食期間，煮了大約10多分鐘就突然爆炸。她表示，辣油從桌子噴到教室門口，射程廣闊達3、4米距離。數名同學都睜不開眼，眼睛感到疼痛很辣，要由老師帶他們去求診。最後有學生經診斷，顯示左眼眼角膜上皮脫落。

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海底撈工作人員回應事件時表示，事發後他們與當事人聯繫，了解他們的身體狀況，會承擔就診費用，退還餐費，並將持續為顧客提供必要幫助。

而工作人員也表示，翻看事發時的片段發現，顧客在備餐時先放底料，之後再加水，且沒有攪拌，令水把油蓋住，導致熱油噴濺。

海底撈強調，由於外送火鍋套餐由顧客自行配置鍋底，海底撈在出品和底料外包裝上都明確設置了使用說明和安全提示，指導顧客在調配鍋底時先加水、後加底料，並提供建議的配比。懇請顧客按照提示操作，避免出現熱油噴濺或乾鍋，帶來意外傷害。而海底撈亦承諾未來會對提示流程進一步加以優化，並持續關心顧客健康情況。

事件曝光後，不少網民批評事主生活知識不足，點擊睇留言：

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責任編輯：羅嘉欣