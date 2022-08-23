【皮膚癌】黑色素瘤癌化病變可演變成惡性　自我檢查出現5特徵要及早求醫【內附詳情】

▲ 當發現皮膚的痣出現變化，或皮膚表面出現異常增生等病徵時，便有機會患上皮膚癌。（iStock圖片）

繼早前名作家倪匡疑因皮膚癌過世後，早前美國總統拜登亦表示曾患上非黑色素瘤皮膚癌，再次喚起大眾對皮膚癌的關注。皮膚科專科醫生區志森指，當發現皮膚長出新痣或舊有的痣出現變化、又或皮膚表面出現異常增生等病徵時，便有機會患上皮膚癌，要盡早作詳細檢查。

皮膚癌大致分為非黑色素瘤皮膚癌，以及黑色素瘤皮膚癌。美國總統拜登也曾是非黑色素瘤皮膚癌的患者，近年此症的全球發病率呈上升趨勢，香港在2004年只有594宗，2015年已增加近兩倍至1,018宗。翻查2019年香港癌症資料統計中心資料，非黑色素瘤皮膚癌在十大癌症中排行第八，如只計算男性患者數字，個案數目僅略低於鼻咽癌，絕對不容忽視。區醫生指確診人數上升多跟人口老化和漸多市民參與戶外活動，接觸較多陽光有關。

分清良性增生與皮膚癌

非黑色素瘤皮膚癌可細分為基底細胞瘤和鱗狀細胞瘤。基底細胞瘤最為常見，佔整體皮膚癌的六成。其表徵為較細小、呈珍珠狀的丘疹，表面有毛細血管的擴張，更會重複潰爛及結痂，多出現在頭、頸和上身位置。區醫生曾有病人在鼻上長出一顆如珍珠大小的肉色小粒，原以為只是良性的皮脂腺增生，卻不尋常地漸漸變大，稍為觸碰即流血。最後切除後作組織化驗，才證實為基底細胞瘤。

▲ 皮膚科專科醫生區志森指，早期的基底細胞瘤和鱗狀細胞瘤皮膚癌，手術切除治癒率極高。（被訪者提供圖片）

區醫生指基底細胞瘤的生長緩慢，甚少擴散或致命，但若不治理，它亦可入侵皮膚內部或周邊組織，引致長期潰爛或發炎，破壞局部神經綫。另外，香港華人亦常見色素沉着基層細胞瘤，區醫生提醒當發現皮膚上有不規則的色素痣或深色斑塊，表面或有潰瘍時，便要多加留意。

常跟濕疹混淆

至於經常被誤以為濕疹的鱗狀細胞瘤，則佔整體皮膚癌三成。曾有患者在頭頂皮膚長了如硬幣大小、附有皮屑的紅塊，誤以為濕疹，自行買藥膏處塗搽，沒效果之餘更有惡化迹象，最後才證實患上鱗狀細胞瘤皮膚癌。

此腫瘤常出現於頭、頸、手和前臂等位置，區醫生指當腫瘤大於兩厘米，或位於耳、嘴唇、面部中央、手足或生殖器位置，就屬於高危型，有較高機會擴散或復發。

▲ 紫外綫對皮膚的影響是日積月累，有機會增加日後患皮膚癌的風險。（iStock圖片）

早期治癒率極高

在治療方面，早期的基底細胞瘤和鱗狀細胞瘤皮膚癌，手術切除治癒率極高。「通常醫生會將腫瘤連帶周邊數毫米至一厘米的皮膚組織一併切除，以徹底移除腫瘤，減少復發機會。」一些細小和淺薄的腫瘤則可用削除、刮除和電灼手術，或冷凍治療等處理。區醫生指治療方案要取決於腫瘤種類、位置、大小深度，以及病人的身體狀況才作決定。「對於一些較具入侵性的腫瘤，已復發或擴散的情況，則可能需要手術切除，合併放射治療或標靶藥物治療等，提升治療的功效。」

有說皮膚癌跟曝曬太陽有關，區醫生指紫外綫對皮膚的影響是日積月累，即使肉眼看不到皮膚受傷，其內裏組織已受傷害，增加日後患皮膚癌的風險。現已有不少醫學文獻指出，大部分皮膚癌可透過防曬措施預防，值得一提是不少人忽略小孩子的防曬，有資料顯示八成由太陽引致的皮膚損傷都是在18歲前造成，因此防曬習慣應從小培養。區醫生亦提醒：「及早處理一些癌前病變，亦可減少它們演變成真正皮膚癌的機會。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

較少見的黑色素瘤皮膚癌

顧名思義，黑色素瘤皮膚癌是指黑色素細胞出現癌化病變，演變成惡性黑色素瘤。香港華人患者約有五至六成是在足部病發，黑色素瘤會呈扁平的暗色斑塊，有病人會誤以為是黑痣，另亦有一些是突起的「結節腫瘤」。區醫生指黑色素瘤跟尋常的痣不同，會快速生長和具擴散傾向，亦會長在指甲內。「黑色素瘤屬高度活躍腫瘤，容易擴散至身體器官，患者死亡率長期處於高水平。」區醫生提醒，平日可作ABCDE現象的癦痣自我檢查，當發現病徵時，應盡早求醫。

癦痣自我檢查ABCDE

A（Asymmetry）形狀或顏色不對稱。

B（Border）邊緣不規則。

C（Color）顏色不一。

D（Diameter）直徑超過0.6厘米。

E（Evolution）快速生長、隆起。

記者︰劉妙賢